International Pământul are o nouă lună mai mică. Cum poate fi observată cu ochiul liber







Duminică (29 septembrie), Pământul a „capturat” o „a doua lună”. Ea va însoți planeta noastră în călătoria sa în jurul Soarelui pentru următoarele două luni.

Roca spațială este de fapt un asteroid din apropierea Pământului numit 2024 PT5. Acesta are aproape 10 metri lățime, adică aproximativ lungimea unui autobuz școlar. Prinsă de gravitația Pământului în timpul unei apropieri neobișnuite, această „mini lună” va orbita în jurul planetei noastre doar 57 de zile. Pe 25 noiembrie, asteroidul se va elibera de influența Pământului. Mai apoi, își va relua orbita obișnuită în jurul Soarelui fără însoțitor, au scris astronomii în revista Research Notes of the AAS.

Un „tovarăș de drum” invizibil

În timp ce ideea unei „a doua luni” poate părea suprarealistă și interesantă, 2024 PT5 va fi un companion de călătorie aproape invizibil. Fiind de cel puțin 300 000 de ori mai mică decât luna noastră permanentă, noua „mini lună” este mult prea mică pentru a fi vizibilă cu ochiul liber. Și nici telescoapele comerciale și binoclurile pentru observarea stelelor nu vor ajuta prea mult.

„Obiectul este prea mic și prea întunecat pentru telescoapele și binoclurile tipice pentru amatori”, a declarat într-un interviu autorul studiului, Carlos de la Fuente Marcos, profesor la Universidad Complutense de Madrid. „Cu toate acestea, obiectul se află în intervalul de luminozitate al telescoapelor tipice utilizate de astronomii profesioniști”.

Cum poate fi văzută noua lună

Asta înseamnă că singura modalitate de a vedea noua lună a Pământului va fi să așteptați ca cercetătorii de la un observator profesionist să publice imagini cu ea.

Potrivit noului studiu, 2024 PT5 provine probabil din centura de asteroizi Arjuna. O centură secundară de asteroizi care se aliniază strâns cu orbita Pământului. Având în vedere apropierea sa de planeta noastră, se așteaptă ca asteroidul să efectueze un alt survol apropiat de Pământ în ianuarie 2025. Și apoi un altul în 2055.

Milioane de sateliți temporari

Acest asteroid de mărimea unui autobuz nu este prima „mini lună” a Pământului. Planeta noastră a capturat probabil milioane de sateliți temporari de-a lungul vieții sale. Însă primul care a fost observat de oameni a fost asteroidul 2006 RH120. El avea o lățime de aproximativ 6 m. A rămas pe orbita Pământului timp de 18 luni între 2006 și 2007.

Nu după mult timp, roca spațială 2020 CD3 a petrecut trei ani pe orbita planetei. Asta înainte de a se îndepărta în 2020. Având în vedere călătoria relativ ușoară către o „ mini lună” de pe Pământ, unii cercetători au propus utilizarea acestor sateliți tranzitorii ca „pietre de temelie” pentru viitoare misiuni de exploatare a asteroizilor sau de explorare mai adâncă a sistemului nostru solar, informează livescience.com