Pământul arde și clima se degradează. Au fost înregistrate noi recorduri de temperatură pentru 13 luni consecutiv

În ultima jumătate de an, fiecare lună a depășit recordul de temperatură al celei precedente. Semnele de degradare sunt deja prezente. Clima se confruntă cu efecte adverse din cauza activității umane, arată o nouă analiză. Pământul a bătut recorduri de temperatură timp de 13 luni consecutive. În fiecare lună înregistrându-se temperaturi cu 1,5 grade Celsius mai mari decât mediile preindustriale, conform unui nou raport.

Fiecare lună începând din iunie 2023 a fost mai caldă decât cea precedentă. Ceea ce face ca temperatura medie globală între iulie 2023 și iunie 2024 să fie cu 1,64 grade Celsius mai mare decât înainte de Revoluția Industrială. De la acest moment, oamenii au început să ardă combustibili fosili pentru a elibera cantități uriașe de gaze cu efect de seră în atmosferă.

Pământul arde și clima se degradează

„Acest lucru este mai mult decât o ciudățenie statistică și evidențiază o schimbare amplă și continuă în climatul nostru. Chiar dacă această serie specifică de fenomene extreme se încheie la un moment dat, vom asista cu siguranță la doborârea unor noi recorduri pe măsură ce clima continuă să se încălzească. Acest lucru este inevitabil, dacă nu vom înceta să adăugăm [gaze cu efect de seră] în atmosferă și în oceane", a declarat Carlo Buontempo, directorul Copernicus Climate Change Service (C3S). Acesta este unul dintre realizatorii raportului.

Seria de 12 luni a fost determinată în parte de fenomenul El Niño. Acesta este un ciclu climatic în care apele din Pacificul tropical de est devin mai calde decât de obicei. Fenomenul a persistat din iunie 2023 până în mai 2024, ducând la temperaturi ale mării peste medie în Pacificul ecuatorial estic și central.

„Clima continuă să ne alarmeze. Ultimele 12 luni au bătut recorduri ca niciodată până acum. Acestea au fost cauzate în primul rând de emisiile noastre de gaze cu efect de seră. Temperaturile ridicate au primit un impuls suplimentar din partea evenimentului El Niño în Pacificul tropical", a declarat Samantha Burgess, director adjunct al C3S.

Încălzirea globală și dezastrele climatice

Oamenii de știință consideră că încălzirea globală cu 2 grade Celsius peste temperaturile de dinaintea Revoluției Industriale reprezintă un prag important. Încălzirea dincolo de acest prag crește considerabil probabilitatea unor dezastre climatice devastatoare și ireversibile. Dar 1,5 C este, de asemenea, o limită importantă. Cu creșteri de 1,5 C, clima mondială se apropie de mai multe puncte de basculare. Acestea vor declanșa valuri de căldură, inundații, foamete și distrugerea pe scară largă a ecosistemelor, a avertizat Organizația Națiunilor Unite într-un raport special din 2018.

În cadrul Acordului de la Paris, aproape 200 de țări s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius. În condiții de siguranță, s-a pus problema și de pragul de sub 2 grade Celsius. Noile constatări sunt îngrijorătoare. Raportul subliniază că limitele de 1,5 C și 2 C sunt obiective pentru planetă pe o perioadă de 20-30 de ani. Acest lucru înseamnă că angajamentele nu au fost încă încălcate oficial.

2024, cel mai cald an din istorie

Este puțin probabil ca temperaturile record să scadă prea curând, spun cercetătorii. Oamenii de știință au sperat inițial că sfârșitul fenomenului El Niño ar putea oferi planetei o pauză. Totuși, se preconizează că SUA vor avea în continuare temperaturi mai ridicate decât media pentru restul verii. Aceste concluzii fiind emise de National Oceanic and Atmospheric Administration.

„Acum estimez că există o șansă de aproximativ 95% ca 2024 să depășească 2023 și să fie cel mai cald an de când au început înregistrările temperaturilor globale de suprafață, la mijlocul anilor 1800", a scris pe X Zeke Hausfather, climatolog la organizația americană non-profit Berkeley Earth, conform Live Science.