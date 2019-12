SĂRBĂTOARE ORTODOXĂ. 6 DECEMBRIE

Arie era un preot din Alexandria care susținea că Hristos este o ființă superioară, dar nu este totuși Dumnezeu, fiind creat, nu născut, de Tatăl. Răspândit foarte rapid, arianismul amenința esența însăși a creștinismului.

La sinod, cei mai importanți episcopi ai vremii fac eforturi uriașe pentru a-l convinge pe Arie că greșește. Încăpățânarea cu care acesta continua să-și susțină teoria îl face pe episcopul Mirelor Lichiei să îi tragă o scatoalcă peste obraz.

Mâniat de acest gest, Constantin poruncește ca Nicolae să fie întemnițat. În celulă, Sfântul este vizitat de Hristos și de Maica Domnului, care îi înapoiază Evanghelia și omoforul, restabilindu-i astfel autoritatea eclezială.

Când împăratul aude de această minune, înțelege că a greșit și poruncește eliberarea lui Nicolae, iar Sinodul condamnă arianismul.

Învățătura acestei istorii: blândețea creștinului nu înseamnă că acesta trebuie să îngăduie să-i fie călcată credința în picioare.

Cele mai multe date biografice despre ierarhul din Mira provin din lucrarea medievala „Legenda aurea”, scrisa de Iacob de Voragina, in anul 1264. Odata cu increstinarea slavilor, cartea amintita a fost tradusa in limba slavona, drept pentru care cultul Sfantului Nicolae l-a inlocuit pe cel al zeului Mikula al agriculturii.

Treptat, sfantul din Mira a inceput sa aiba parte de un cult tot mai accentuat. Astfel, multe dintre bisericile inchinate sau nu acestuia au fost impodobite cu un ciclu intreg de fresce biografice infatisand principalele momente din viata sfantului.

In randul frescelor intitulate sugestiv „Viata Sfântului Nicolae" apar scene precum: nasterea sfantului; sfantul invatand carte, langa educator; hirotonia sfantului intru diacon; sfantul arunca bani in casa celor doua fete sarace; hirotonia sfantului intru preot; sfantul invie un corabier; hirotonia sfantului intru episcop; sfantul in temnita, primind Evanghelia de la Hristos si omoforul de la Maica Domnului; sfantul taind un copac in care sedeau diavoli; sfantul scapand de la moarte pe cei trei tineri; sfantul daramand o capiste idoleasca; sfantul aparand in vis imparatului Constantin si lui Avlavie; adormirea sfantului.

Astazi, ierarhul din Mira este este cunoscut in toata lumea, fiind mult cinstit si iubit de credinciosii de pretutindeni. Precum odinioara Sfantul Nicolae si-a pus sufletul pentru poporul sau, tot asa si astazi, el isi inalta rugaciunea cea cu indrazneala pentru nevoile tuturor celor care-l cauta cu credinta

