În mijlocul Pacificului. Un marinar român, solitar, în jurul lumii

Sorin Drugan face înconjurul pământului solitar. Marinarul nostru navighează la bordul velierului Aiax, o ambarcatiune veche de 41 de ani





Navigatorul, în vârstă de 63 de ani, se afla în acest moment in arhipeleagul Marchize, din mijlocul Oceanului Pacific. Drugan vine din Panama după o calatorie de 7200 de kilometri în care nu a vazut deloc pământul. El este omul care in 2018 a traversat solitar Oceanul Atlantic in 71 de zile: din Gibraltar pana in insula Maria Galante, la sud de Guadeloupe.

Velierul său are 8,2 metri lungime. Pe 7 martie ieșea din canalul Panama, iar după 59 de zile petrecute in mijlocul Oceanului Pacific intrezarea ceva in zare: „Vad niste nori si o urma care parea altceva: PAMAAAANT ! Nu imi venea sa cred. Nici nu m-am bucurat. Putea sa fie ” fata morgana”. Dupa 59 de zile pe ocean, unde nu am vazut decat apa si cer, sa apara asa deodata o insula. Dar era adevarata. Era insula Fatu Hiva din arhipelagul Marchize”, isi descria Sorin trăirile pe site-ul aimx.ro.

Ajuns ân Marchize, Sorin Drugan a devenit o curiozitate pentru ceilalți navigatori. Nu mai văzusera vreodată ân acea zonă o ambarcațiune sub pavilion romanesc. Sorin Drugan practică yachtingul din anul 1978 și a parcurs, pana acum, peste 40 000 de mile marine ân croaziere, expediții si regate internaționale.

