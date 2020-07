O tânără de 18 ani a fost dată în judecată de Spitalul Judeţean din Arad după ce pacienta a postat pe Facebook că a fost rugată de către medici şi asistente să accepte internarea cu diagnosticul de COVID-19, deşi nu ar fi fost infectată.

Maria Andreea Broșteanu a postat această informație pe social media:

„Cu amenețeală și dureri de cap, am avut și febră, 37,4. Am ajuns acolo, m-a pus pe pat, mi-a băgat perfuzie, mi-a luat sânge și m-a lăsat acolo, nu mi-a mai spus nimic. Am tot așteptat, am întrebat-o pe una dintre asistente dacă mai durează mult și a zis că da, până vin analizele. Am mai stat vreo patru, a zis că trebuie să mă duc la film la plămâni. Am așteptat, am întrebat cât durează până vin rezultatele. A zis că o oră, o oră și. M-a dus pe pat, m-au așezat și a spus doamna asistentă că vine să-mi așeze patul pentru că ar putea să dureze până la șase, șase și. Am spus că dacă pot să plec acasă pe propria răspundere și a zis că da, pe propria răspundere. Doamna doctoriță scria rețeta și a spus că dacă vreau să fiu internată de COVID. Am spus că nu. M-a întrebat . Am spus că nu”, povestește tânăra pe social media.

Ce spun medicii Spitalului Județean

„Pacienta prezentându-se în UPU pentru o febră, 37,3, frisoane și dureri de cap care puteau fi din cauza febrei, la început i s-a explicat că ar putea fi suspiciune de infecție COVID, dar trebuie să se facă investigațiile necesare. Nimeni din Urgențe nu spune că cineva are COVID, pentru că nu se pune diagnostic de infecție cu COVID în UPU. La noi cel mult se recoltează probe PCR. După investigațiile efectuate, am concluzionat că pacienta are alt diagnostic, s-ar infirma suspiciunea de infecție COVID, a plecat acasă cu tratament fără niciun altfel de acuze. Nimeni din UPU nu i-a spus că are infecție COVID. Internarea nu se face în UPU ci se fac pe secțiile tampon”, spune medicul primar Aurelia Aconi.

Spitalului Judeţean din Arad consideră acuzațiile apărute în spațiul public ca fiind nefondate

“În cursul zilei de vineri, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad va depune o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, deoarece consideră că distribuirea acestei postări în spațiul public aduce prejudicii de imagine unității noastre“, a declarat directorul interimar al unității medicale, Florina Ionescu.

“Conducerea spitalului a luat aceasta decizie pentru a-i proteja pe medicii din prima linie în lupta cu COVID și care sunt acuzati pe nedrept de pacienții care nu acceptă procedurile legale din spital“, a concluzionat directorul, citat de banatulazi.