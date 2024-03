Actualitate OZN-urile sunt istorie. „Cercetătorii” au identificat o nouă formă de extratereștri







De la observațiile submarinelor americane până la enigmele misteriase din adâncurile lacurilor rusești, „cercetătorii” au indentificat un „văr” și mai misterios al OZN-urilor, anume USO, sau Unidentified Submerged Object, tradus în română, obiecte scufundate neidentificate.

OZN-urile sunt istorie. „Cercetătorii" au identficat alte forme de viață

Sunt numeroase rapoarte întocmite de militari care fac referire la USO zărite în întreaga lume. Nigel Watson este unul dintre cei care au contribuit la indentificarea unui astfel de obiect neidentificat. Autor al cărții „Captured by Aliens? A History and Analysis of American Abduction Claims”, Watson a declarat în legătură cu acest subiect următoarele:

Misterele din adâncuri

David Fravor, comandant în retragere la marinei americane, este cel care a reperat celebrul OZN 'Tic-Tac' în 2004. Comandantul a dezvăluit cum un alt coleg i-a relatat cum a decurs o întâlnire cu un obiect zburător neidentificat.

„Pilotul a spus că a văzut o masă întunecată, pe care a descris-o ca fiind mare și cam circulară, și că nu era un submarin. Fravor a povestit la podcastul Joe Rogan că elicopterul ar fi aruncat un înotător în apă pentru a ridica muniții. Prima dată când au ieșit și urmau să ridice o muniție, el stătea în față - în CH-53 se vede până la picioare - și în timp ce se uita în jos, la 15 metri deasupra apei, vede un fel de masă întunecată care vine din adâncuri. Se uită la chestia asta și se întreabă: Ce naiba e asta?. Și apoi se întoarce înapoi sub apă. După ce îl scot pe copil și muniția din apă, acest obiect coboară înapoi în adâncuri”, a declarat comandantul în retragere, David Fravor.

Pilotul care a recuperat din mare muniții de exercițiu uzate cu un elicopter MH-53E Sea Dragon al Marinei SUA a declarat că o torpilă de exercițiu pe care a fost trimis să o recupereze a fost "aspirată" în mare de un alt obiect. Torpila nu a mai ieșit la suprafață.

„OZN-urile zburau deasupra noastră cu altitudini mai mici de 100 de metri”

Întâmplarea a avut loc în mare, în apropierea stației navale Roosevelt Roads, în Puerto Rico, a precizat Fravor.

La sfârșitul anilor '60, "un trafic intens de OZN-uri" a fost observat la baza Guantanamo Bay. Un fost pușcaș marin a declarat: „Noi toți pușcașii marini am fost uimiți de activitatea OZN-urilor deasupra și în jurul acestei baze", a spus martorul. Practic, în fiecare noapte, OZN-urile zburau deasupra noastră cu altitudini mai mici de 100 de metri.

Cele mai multe dintre aceste OZN-uri aveau un diametru uriaș, dar cu ochiul liber apăreau ca o carcasă ternă, încețoșată, cu o mică lumină roșie care se plimba în spatele ei'. Marinarul care a dorit să-și păstreze anonimatul într-un interviu acordat site-ului de observații paranormale MUFON a declarat că nu este sigur de datele exacte.

Pușcașul marin susține că a fost instruit să nu discute despre aceste apariții și a mai spus că a văzut un OZN care arăta ca un "nor mare și frumos cu o lumină albastră și albă care pulsa".

Navă subacvatică și submarinul U.S.S. Hampton

O ambarcațiune care se deplasează prin apă cu o viteză mai mare decât cea a sunetului a "trecut pe lângă" submarinul U.S.S. Hampton, susține un profesor. Profesorul Bob McGwier, de la Virginia Tech și de la Institutul pentru analize de apărare, a declarat că sonarul de la bordul ambarcațiunii a detectat un USO care se deplasa prin apă cu o viteză mai mare decât viteza sunetului.

McGwier se afla la bordul submarinului pentru a efectua lucrări clasificate și spune că echipajul a ales să nu investigheze pentru a se concentra pe misiunea lor, dar nu i-a spus că nu poate vorbi despre întâlnirea ciudată.

Într-un interviu acordat canalului YouTube UAP Encounters, McGwier a declarat: „Eram în larg și, dintr-o dată, am auzit un sunet. Este cu adevărat ciudat și clar că ceva trece pe lângă noi șuierând. Când am plecat de acolo cu știrea în cap, fără să mi se fi spus să fac liniște, fără să mi se fi spus că este clasificat... Ei au dat-o în bară”.

"Baza extraterestră" subacvatică din Malibu

Vânătorii de extratereștrii au observat ceea ce mulți au descris ca fiind o 'bază extraterestră' la 2.000 de metri sub nivelul mării, în largul Malibu, în 2014. Preston Dennett, familiarizat cu subiectul a declarat: „Am strâns probabil 50 sau 100 de rapoarte ale unor persoane care au văzut OZN-uri intrând și ieșind din apă acolo.

Problema mea este că imaginile de pe Google ies diferit, în funcție de punctul de vedere din care privești chestia asta. Unele arată un tunel. Altele nu. Sunt foarte intrigat de această posibilitate. Sunt convins că există ceva acolo jos". Cu toate acestea, geologii au respins ideea că structura ar fi o bază extraterestră, descriind-o ca fiind "perfect obișnuită".

Întâmplarea din Rusia, Lacul Baikal

Lacul Baikal din Siberia a fost locul în care au fost observate mai multe USO și OZN-uri. Fostul ofițer de marină rus, devenit cercetător OZN, Vladimir Azhazha, a declarat: „Cincizeci la sută dintre întâlnirile cu OZN-uri sunt legate de oceane. Cincisprezece mai mult, cu lacurile. Așadar, OZN-urile tind să se lipească de apă,".

Azhazha a afirmat că ființe umanoide în costume ciudate și strălucitoare au fost văzute în apă de scafandrii în 1982. În anii mai recenți, fotografii au surprins lumini ciudate și ambarcațiuni misterioase deasupra lacului, potrivit Dailymail.