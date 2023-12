Ozana Barabancea, gravidă în timp ce divorţa

Ozana Barabancea și-a deschis sufletul și a vorbit despre unele dintre cele mai grele momente din viața ei.

Ozana Barabancea, cu familia împotriva ei

A aflat că este gravidă cu fiica sa atunci când sarcina avea deja patru luni. La acel moment, divorța de Sorin Terinte și toți apropiații s-au întors împotriva sa.

Ozana Barabancea a trecut prin momente cumplite atunci când a descoperit că este gravidă cu fiica sa. La acea vreme, vedeta și Sorin Terinte, tatăl copiilor săi, erau în plin proces de divorț.

Chiar dacă a fost bucuroasă să afle că urmează să fie mamă pentru a doua oară, întreaga sa lume s-a prăbușit când le-a spus apropiaților. Nici măcar familia nu a fost încântată de această veste.

„Eu nu știam că eram gravidă până în luna a 4-a. M-am dus la doctor și mi-a zis, ‘Mai aveți trei zile și intrați în ilegalitate. Vedeți ce faceți. Duceți-vă la radiologie’. M-am dus și eram regina reginelor. Simțeam că eram gravidă și eram fericită.

Toată lumea mi-a spus ‘Domne, tu vrei să divorțezi. Dă copilul afară’. Am urcat pe masă, era un doctor, țin minte, gras, roșu, fuma țigară după țigară, pe vremea aia se putea fuma în interior, și vorbea cu asistenta, ‘Da, 60% e fată, frumoasă ca mă-sa’. Când am auzit asta mi-a tresărit inima. Fizic. Simțeam că-mi pocnește inima de fericire”, a povestit Ozana Barabancea în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

A fost sfătuită să avorteze

Ozana Barabancea a fost sfătuită să avorteze, pentru a nu avea o grijă în plus pe cap. Dar vedeta nu a acceptat acest lucru. Cu toate că și-a pus familia și prietenii în cap. Așa venit pe lume Gloria, despre care spune că i-a schimbat viața.

„Am sunat pe toată lumea. Am sunat-o pe soră-mea, am sunat-o pe mătușa mea, toată familia. Nimeni nu mi-a spus, ‘Bravo, felicitări!’. Toată lumea mi-a spus, ‘Hai, domne, ești nebună? Potolește-te! Ce-ți mai trebuie? Ești vai de capul tău’, îşi aminteşte artista.

Ozana Barabancea şi-a crescut singură copiii

Artistei nu i-a fost teamă să-și crească singură copiii. Iar aceștia o răsplătesc pentru toate eforturile depuse și îi calcă pe urme. Ambii sunt studenți la Universitatea Națională de Muzică București, Facultatea de Interpretare Muzicală-Pian.

„Eram în divorț. Am lăsat copilul, m-am certat cu toți prietenii, cu toată lumea. Mi s-au deschis toate ușile. Au început să sune telefoanele. Am avut proiecte, concerte, am avut cântări, am vrut să-mi termin și facultatea.

Pentru că eu am făcut facultatea, dar nu am luat licența că am plecat în Marea Britanie. Când să-mi iau licența… nu s-a mai putut! Erau 12 ani distanță. Nu mă mai primea nimeni”, a adăugat Ozana Barancea.