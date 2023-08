Tudor Ciuhodaru susține că 18% dintre consumatorii de droguri din România sunt elevi și studenți. Doctorul a explicat că mulți consumă medicamente și opioide foarte puternice pentru a înlocui heroina produsă în masă. Ei își spun ”oxicomani”. Efectele acestor substanțe sunt aproape de două ori mai puternice când consumatorii și le administrează.

Cei care consumă anumite medicamente, analgezice, opioide, extrem de puternice, cele care au înlocuit de fapt heroina în producția de masă(…) sunt extrem de vulnerabili cei care consumă astfel de medicamente, pentru că efectele sunt de aproape două ori mai puternice în administrarea lor” a eplicat doctorul Tudor Ciuhodaru

Tudor Ciuhodaru susține că toxicomanii se reîntorc în repetate rânduri la spital

Medicul a mai adăugat că peste 90% din consumatorii de droguri sunt tineri sub 30 de ani. În plus, aproximativ 25% dintre consumatorii de droguri se întorc la spitale la secțiile de primiri urgențe. Declarațiile lui Tudor Ciuhodaru vin după ce un tânăr de 19 ani a omorât două persoane în stațiunea 2 Mai. Șoferul se afla sub influența drogurilor.

Vlad Pascu a fost oprit în seara accidentului de de două ori de Poliția din Constanța. Primul echipaj de agenți i-a găsit în mașină o țigară tip joint și pastile într-un pachet de țigări. Ulterior, el a fost dus la sediul poliției din Vama Veche, unde a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost zero în urma testului.

A provocat accidentul după ce a plecat de la Poliție

Cu toate că polițiștii i-au găsit substanțe interzise în mașină, șoferul nu a fost testat cu aparatul Drugtest. În cele din urmă, el a plecat din sediul Poliției în jurul orei 04:30. La mai puțin de o oră de la acest moment, Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de opt persoane. Șoferul drogat a omorât două persoane, o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani, iar alte trei persoane au fost rănite.