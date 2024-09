Social Oxford și Cambridge s-au prăbușit. Universitățile, clasate pe cele mai slabe locuri în clasamentul performanței







Oxford și Cambridge au fost eliminate de pe primele locuri pe lista celor mai bune universități din Regatul Unit. Acestea au înregistrat cele mai slabe poziții din istorie într-un prestigios clasament anual.

Universitatea din Oxford a coborât pe locul al treilea. Iar Cambridge pe locul al patrulea în The Times and The Sunday Times Good University Guide 2025. Sunt cele mai slabe poziții ocupate vreodată de cele două universități prestigioase de când se realizează acest top, de 31 de ani.

Cine ocupă primul loc

În schimb, primul loc a revenit London School of Economics and Political Science (LSE), în timp ce University of St Andrews a ocupat locul al doilea. Juriul a declarat că LSE a ajuns pe primul loc datorită cifrelor sale bune privind ocuparea forței de muncă în rândul absolvenților și a ratingurilor ridicate de satisfacție a cadrelor didactice.

LSE a făcut un salt surprinzător în top. Asta după ce anul trecut s-a clasat pe locul patru. De asemenea, este și una dintre cele trei universități londoneze din top zece. Aproximativ 70% dintre studenții de la LSE provin din afara Regatului Unit. Ceea ce o face una dintre cele mai internaționale universități din lume.

Personalități celebre

Universitatea, care a fost fondată în anii 1890, se mândrește cu o serie de absolvenți celebri. Printre care fostul comisar european Ursula von der Leyen, fostul președinte american John F Kennedy, fosta stagiară de la Casa Albă, Monica Lewinsky, scriitorul George Bernard Shaw și filosoful Bertrand Russell. De asemenea, universitatea a câștigat premiul „Universitatea anului 2024”, care este acordat „centrelor locale și globale de gândire intelectuală și creativitate”.

Profesorul Larry Kramer, președintele și vice-cancelarul LSE, a declarat pentru Sunday Times: „Lumea vine aici. Nu există pe glob o universitate ca aceasta”.

Helen Davies, editor al The Times și The Sunday Times Good University Guide, a declarat: „Cele mai bune universități. Indiferent dacă au fost înființate în secolul al XV-lea sau în 2005, sunt centre locale și globale de gândire intelectuală și creativitate, de la arte la știință, care pot alimenta regenerarea economică și pot deschide calea către o viață mai bună. Dar niciodată nu a fost mai greu să afli ce și unde să studiezi. Și cum să plătești pentru asta.”

Ea a adăugat că echipa care a realizat lista a „modificat metodologia” pentru a „ține pasul cu preocupările contemporane”. Ceea ce a servit la creșterea „ponderii perspectivelor absolvenților și adăugarea unui criteriu de durabilitate”.

Clasamentul din acest an vine la doar câteva zile după ce un grup de 141 de universități a cerut ca taxele de școlarizare să fie majorate din nou pentru a crește finanțarea pentru învățământul superior. Taxele de școlarizare pentru studenții britanici au fost plafonate la 9 250 de lire sterline în Anglia din 2017, informează mirror.co.uk