Monden Ovidiu Cuncea dezvăluie secretele echilibrului între cariera de actor și slujba de preot







În urmă cu mai mulți ani, cunoscutul actor Ovidiu Cuncea s-a retras din actorie pentru a se dedica preoției. Cu toate acestea, în prezent, el este implicat atât în spectacolele de teatru, cât și în activitățile preoțești, împărțindu-și timpul între cele două vocații.

Ajuns la 56 de ani, actorul urcă adesea pe scena Teatrului Național din București, colaborând în montarea de piese alături de artiști consacrați precum Horațiu Mălăele, Monica Davidescu și mulți alții.

Ovidiu Cuncea își împarte timpul între actorie și preoție

În urmă cu mai mulți ani, acesta a povestit cum a ales drumul credinței și a precizat că odată ce aceasta îți intră în inimă, începi să nu mai ai liniște.

Acum, a dezvăluit cum își împarte timpul între cele două vocații.

„Țin post negru până sâmbătă noaptea când slujesc, adică beau numai apă. Chiar dacă am două spectacole, sper să fiu cu mintea lucidă, și mai lucidă decât este. Sper ca postul să mă ajute, dar o să vedem”, a mărturisit Ovidiu Cuncea.

Potrivit acestuia, toată viața a avut această dilemă și nu a știut ce să aleagă între actorie și teologie.

Referindu-se la efortul pe care trebuie să-l facă atunci când ține post negru, celebrul actor a spus: „Energia, în general, corpul are mâncare destulă ca să reziste șapte zile cât țin eu post negru cu ușurință, apoi sunt niște etape. 7, 21 de zile, și apoi începe să fie din ce în ce mai greu. Părintele cu care eu slujesc la biserică a ținut 40 de zile anul trecut, de Paște. Slăbise vreo 30 de kilograme”, potrivit spynews.ro.

Cum a luat decizia să se facă preot

Într-un interviu anterior, Ovidiu Cuncea a povestit cum a luat decizia s se facă preot, într-un final.

Potrivit acestuia, avea o mare frică în a lua decizia finală, dar Maica Domnului i s-a arătat ca printr-un vis și la sfătuit să o facă, luându-i toate emoțiile negative.

„A fost un moment de mare intimitate, aproape că nu se vorbește de lucrul acesta. Eram în cumpănă dacă să mai fac pasul spre preoție și… stăteam în rugăciune, în genunchi și aievea am văzut-o pe Maica Domnului, care îmi zicea să nu îmi fie frică.

Am văzut-o ieșind din icoană. Și îmi spunea: Nu îți fie frică, o să slujești fiului meu, Mântuitorul Hristos. Apoi mi-a luat toată frica. Chiar prietenii m-au întrebat apoi și le-am spus că nu mai am frică. Acum m-am gândit că mai am. Mi-e frică și ca nu cumva să nu mai am bucuria clipei pe care o trăiesc. Să cunoști majoritatea lucrurilor și să nu te mai bucuri”, a mai completat el.