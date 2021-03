Jandarmeria Capitalei a transmis, duminică seară, că organizatorul protestului împotriva vaccinării obligatorii desfăşurat la Palatul Parlamentului a fost amendat cu 7.000 de lei pentru neluarea măsurilor necesare limitării numărului de participanţi la o sută de persoane şi pentru că nu a asigurat respectarea celorlalte măsuri de protecţie sanitară.

Acest protest a fost organizată de Alianţa Părinţilor împreună cu alte patru asociaţii, respectiv Pro Consumatori, Medici pentru Consimţământ Informat, Neam Unit şi Pro Decizii Informate.

„Până în acest moment, organizatorul activităţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 7.000 de lei pentru că nu a luat măsurile necesare, astfel încât să nu permită depăşirea numărului maxim de 100 de participanţi şi pentru că nu a asigurat respectarea de către aceştia a celorlalte măsuri de protecţie sanitară, în conformitate cu prevederile HG 35 din 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României emisă în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare”, a menţionat Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Sute de manifestanţi au venit, duminică după amiază, în Parcul Izvor, la o acţiune de protest faţă de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie, aflat în dezbatere parlamentară, ce a fost urmată de un marş în jurul Palatului Parlamentului. Unii dintre participanţi nu au purtat mască de protecţie, conform reglementărilor în vigoare.

Printre cei care s-au prezentat la protest se numără și angajații și antreprenorii din industria HoReCa. „Și noi ne numărăm printre cei defavorizați fiindcă pur și simplu nu mai putem supraviețui. Suntem printre cei mai afectați de la începutul pandemiei.

Luni de zile am avut activitatea sistată. Nu suntem băgați în seamă, nu are cine să ne reprezinte în Parlament Odată cu noile restricții (n.r. – Bucureștiul a intrat de sâmbătă în scenariul roșu), ne-au transformat angații în puncte sanitare. Trebuie să se facă testul PCR valabil 24 de ore, să bage bețișorul în nas etc. “. a declarat un reprezentant al industriei Horeca.