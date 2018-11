Oreste A FOST SCOS de la REALITATEA TV. Gușă spune că au apărut probleme. Menționează și DIICOT. EXCLUSIV EVZ

Cozmin Guşă, patronul postului Realitatea TV, explică pentru EVZ motivele pentru care jurnaliştii Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu nu mai au voie să apară în emisiunile televiziunii în următoarea perioadă.





„Mi-a dat și mie un mesaj acum o jumătate de oră în care, mă rog, se prefacea panicat legat de ceea ce i s-a întâmplat. Treburile stau în felul următor: directorul executiv, Eduard Pastia, i-a anunțat pe Rareș și pe producătorul lui, în urmă cu circa 10 zile, că sunt niște probleme cu doi dintre invitatii lui. Mai exact, cu Oana Stănciulescu și cu Oreste și, până se lămurește conducerea editorială despre această speță, să nu-i mai invite în emisiune. Deci să iasă de pe sticlă o perioadă.

M-au anunțat și pe mine cei din conducerea editorială, și am decis că până se lămuresc, să rămână treburile așa. Nu este o noutate la noi. Atunci când cineva mai apropiat de noi decât Oana și Oreste, a avut probleme, respectiv Claudiu Popa, acesta nu a mai apărut pe ecran conform deciziei editoriale, până când s-au lămurit lucrurile.

DIICOT-ul a dat comunicat de clasarea a dosarului său și Claudiu Popa va apărea pe ecran.

Victimizarea aceasta pe Facebook o consider total nepotrivită, având în vedere ca cei din conducerea editoriala acționeaza tot timpul documentat și în baza grijilor ca brandul Realitatea să nu fie afectat.

Întrebat dacă problemele cu Oreste, având în vedere mențiunea DIICOT-ului, au legătură cu dosarul „droguri pentru VIP-uri”, Cosmin Gușă a negat:

„Cei din conducerea editoriala mi-au spus că problemele legate de cei doi sunt legate de folosirea brandului Realitatea în interes personal, respectiv de un comportament nepotrivit față de colegi”, a declarat patronul Realitatea TV pentru EVZ.

Oreste a anunțat pe Facebook că „a fost dat afară”:

„Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea... După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni...

Ps: cel mai șocat a fost prietenul meu for ever, Rares, care a primit vestea odată cu mine...

Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!!!

Din păcate, sunt convins ca adevarata ținta este Rares și incăpățânarea lui de a rămâne o insula de antibolșevism și dragoste de o Românie frumoasa...", este mesajul lui Oreste

