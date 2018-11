RĂZBOI DUR la Realitatea TV! Oreste IZBUCNEȘTE, în miez de noapte: „Mesaj pentru LIMBRICI”

Oreste Teodorescu, care a fost interzis la Realitatea Tv și acuzat de patronul postului de televiziune, Cozmin Gușă, că este „unealta lui Florian Coldea”, a avut o reacție explozivă, vineri seară.





Oreste a postat pe Facebook un mesaj pentru „limbrici”.

Într-o postare acidă, Oreste Teodorescu punctează faptul că este „un taliban”, care crede cu tărie în calea sa.

„Un gand pentru limbrici:

Un luptător este validat și de cicatricile pe care le poarta! Nu sunt mimoza, pot îndură toate mizeriile și minciunile unor disperați, lichele sau pur și simplu impostori in meseriile lor! Știu ca atunci când zgândări cuibul de viespi Riști anafilaxia! Eu sunt un taliban, in sensul tehnic al cuvântului: cred cu tărie in calea mea, nu am pret și nu mai trebuie sa demonstrez nimănui nimic! Am lucrat toată viața mea in privat, detest pe toți cei care batjocoresc banul public, nu dau doi lei pe politicienii de mucava și trăiesc după principiul: “Decât o viața întreaga câine, mai bine o singura zi leu!” Așa ca: derbedeilor dans!

PS: nu am sa ma cobor niciodată sa ma războiesc cu sclavii ci doar cu stăpânii lor, va rog sa-mi îngăduiti aceasta aroganta!”, a scris Oreste Teodorescu pe Facebook.

ULTIMA ORA! PERICOL urias pentru cei 30.000 de oameni care vin la sfintirea Catedralei Neamului

Pagina 1 din 1