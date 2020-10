Cei doi, premierul și primarul ales al Municipiului București, au participat duminică seara la emisiunea găzduită de Simona Gheorghe pe România TV. S-a întâmplat cu câteva ore înainte să se afle că Silviu Mânăstire, în emisiunea căruia fuseseră invitați, mai înainte, Ludovic Orban și Nicușor Dan, a contactat noul coronavirus.

Simona Gheorghe a postat pe Facebook un comentariu în care a relatat prin ce a trecut după ce a aflat că invitații săi au fost nevoiți să intre în autoizolare.

„Isteria în pandemie duce la nebunie! Aseară am avut emisiune cu premierul Orban și cu Nicușor Dan. Am purtat mască tot timpul, mai puțin când am ajuns în platou. Distanța între mine și ei era peste 3 m, între ei doi un metru jumate. După emisiune primesc sms: «Mânăstire are corona». Orban fusese la el în emisiune. Bun, mă gândesc că nu au stat bot în bot. Purtând masca și păstrând distanța, nu îmi fac grij”, a scris Simona Gheorghe în postarea de pe Facebook.

Ea a continuat arătând că în dimineața zilei de luni a început isteria, fiind sunată de o mulțime de oameni care o întrebau și o avertizau în legătură cu o posibilă infecție.

„Cui să răspund mai înainte. Celor de la SPP care ma anunțau că Orban s-a izolat? Dar s-a dus la Guvern! Mă sună colegi, apoi doctori: hai să te testezi! Trebuie să te izolezi! Unii mă întrebau: ai febră? Doamne, Doamne… Cea mai tare a fost faza: îți trimit un megatest pe care să îl poți face acasă, să nu spui nimănui! Toți o să trecem prin virusul ăsta mai devreme sau mai târziu. Keep calm!”, a scris jurnalista Simona Gheorghe pe Facebook.

Şeful Executivului, Ludovic Orban a intrat în izolare şi s-a testat pentru noul coronavirus după ce s-a aflat că moderatorul TV Silviu Mănăstire, în a cărui emisiune a fost invitat zilele trecute, a fost diagnosticat cu COVID-19. La fel a procedat și Nicuşor Dan, primarul ales al Capitalei.