„În ceea ce privește metroul, niciodată până la acest moment nu am avut pe masă analiza unei decizii de închidere a metroului. Aici am luat măsura și am investit ITM-ul cu competența de aplicare a acestei măsuri de decalare a programului de începere pe diferite zone, astfel încât să se evite aglomerația la anumite ore, adică într-o anumită zonă de birouri, de exemplu, sau într-un parc industrial sau în zone relativ apropiate, unde există foarte mulți angajați, unii să înceapă la ora 7:00, alții să înceapă la ora 8:00, alții să înceapă la ora 9:00, alţii să înceapă la ora 10:00, astfel încât să se diminueze fluxurile de oameni care folosesc transportul cu metroul la aceleași ore”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a adăugat că sunt luate toate măsurile sanitare necesare pentru dezinfecția spațiilor comune.

„De asemenea, Ministerul Transporturilor a dispus conducerii Metroului să ia toate măsurile sanitare necesare în astfel de situații, să dezinfecteze toate spațiile comune ale metroului, de la garniturile de tren și toate spațiile unde există posibilitatea de a atinge diferitele suprafețe de mulți cetățeni. Măsura de închidere a metroului este o măsură extremă, care nu are nici o fundamentare astăzi și care poate provoca perturbații majore în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor din București”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a declarat că deciziile privind STB se iau în funcție de „necesitățile reale”, adăugând că „nu trebuie acum să ne închidem toți în case”.

„În ceea ce privește transportul public din București, STB este în subordinea Primăriei Capitalei și deciziile trebuie luate în funcție de necesitățile reale care există de transport, pentru că, repet, nu trebuie acum să ne închidem toți în case, nu trebuie să ne ferim acum și de deplasarea la locul de muncă. Activitatea economică trebuie să funcționeze, sigur, respectând toate recomandările de protejare a sănătății, trebuie să funcționeze cât mai normal posibil.

Sigur că este de evitat utilizarea mijloacelor de transport aglomerate. Pot fi folosite metode de transport alternativ, fie mașina personală, fie transportul cu bicicleta, fie alte mijloace de transport alternativ. Putem să mai mergem şi pe jos, dacă ne deplasăm pe distanţe scurte şi de preferinţă, este de evitat să te sui într-un mijloc de transport foarte, foarte aglomerat…”, a conchis premierul.

