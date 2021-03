Trebuie subliniat faptul că Ludovic Orban este singurul (!) liberal care a votat pozitiv proiectul de lege din data de 10 februarie cu privire la condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare.

Ludovic Orban: Eu am un respect profund pentru lupta anticomunistă

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, în contextul în care premierul Florin Cîțu l-a demis din funcția subsecretar de stat pe președintele AFDPR, Octav Bjoza, că el are “un respect profund pentru lupta anticomunistă”.

“Nu am avut o discuție cu domnul premier. Domnul premier a fost plecat ieri (marți – n.r.)”, a adăugat Ludovic Orban, potrivit antena3.ro, întrebat despre demiterea lui Octav Bjoza.

El a refuzat să se pronunțe asupra deciziei premierului Florin Cîțu.

“În ceea ce mă privește pe mine, guvernul pe care l-am condus a acordat statut de utilitate publică AFDPR. Eu sunt un om care are un respect profund pentru lupta anticomunistă”, a mai afirmat liderul PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban este singurul liberal care a votat pentru condamnarea totalitarismului comunist

Deputații partidului de suflet al lui Klaus Iohannis au votat pentru respingerea memoriei naţionale antitotalitare, pentru respingerea condamnării crimelor comuniste, proiectul fiind inițiat de fostul senator Sorin Ilieșiu. Singurul liberal care a votat pentru condamnarea comunismului a fost Ludovic Orban.

“Pe 9 februarie (n.r. la data de 10 februarie a avut loc supunerea la vot a proiectului) i-am scris un SMS d-lui Ludovic Orban cu care sunt prieten de pe vremea când eram membru PNL. Citez din SMS: „Dragă Ludovic, te rog să ne întâlnim ca să vorbim despre adoptarea de către Camera Deputaţilor a Proiectului de lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare. /…/ În 2015 proiectul a fost adoptat de Senat aproape în unanimitate. Proiectul are nevoie de niște amendamente care ar putea fi adoptate de plenul Camerei Deputaților pe care te-aș ruga să le propui și să le susții tu. /…/ Dă-mi te rog adresa ta e-mail privată pentru că vreau să îți trimit amendamentele pe care le-am gândit”, i-a transmis inițiatorul proiectului, Sorin Ilieșiu, lui Ludovic Orban.

De ce a fost demis Bjoza

Sorin Ilieșiu este și autorul Raportului, publicat în anul 2005, pentru condamnarea regimului comunist din România ca nelegitim și criminal. Fostul parlamentar este de părere că, prin votul lui excepțional, președintele PNL a vrut să spele rușinea partidului liberal.

“Nu pot să înțeleg votul tuturor celorlalți deputați liberali, mai ales că în Expunerea de motive a Proiectului de lege am citat din această declaraţie a preşedintelui României Klaus Iohannis făcută în decembrie 2014: „De prea multe ori am arătat că nu am învăţat nimic din istorie, deci nu ne mai putem permite să ignorăm lecţiile trecutului, aşa cum este conştientizarea ororilor pe care comunismul le-a produs în România. /…/ Viitorul democratic al naţiunii române depinde de modul în care ne asumăm un trecut tragic /…/. Avem mereu nevoie de amintire şi reamintire, doar aşa ne putem feri de comunism. /…/ Preşedintele trebuie să vegheze la cultivarea şi protejarea memoriei naţiunii sale”.”, a conchis fostul parlamentar Sorin Ilieșiu.

Octav Bjoza a fost demis din funcția de subsecretar de stat al Secretariatului pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în urma emiterii unor explicații referitoare la necesitatea acordării de indemnizații pentru copiii foştilor deţinuţi politici. Declarațiile subsecretarului de stat au fost scoase din context, prin urmare Octav Bjoza a fost acuzat de către premier că pune pe umerii comunității evreiești propagarea comunismului în România.