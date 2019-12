Președintele Klaus Iohannis a cerut o întâlnire cu premierul Ludovic Orban și ministrul Finanțelor Florin Cîțu.

Tema principală a discuțiilor s-ar părea că va fi legea bugetului de stat.

Florin Cîțu a declarat că este pregătit să meargă în Parlament cu bugetul. El a adăugat că sper ca acesta să fie votat în jurul datei de 20 decembrie.

„Eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii, să argumentez fiecare linie de buget. Veţi vedea un alt gen de ministru. Am intrat în toate detaliile bugetului, ştiu fiecare capitol, pe ministere, şi sunt acolo pregătit să argumentez fiecare capitol. Deci, eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament şi să explic de ce această variantă de buget este cea mai bună pentru România. Eu mă pregătesc să fiu în Parlament la dezbaterile pe buget.

Vineri (6 decembrie 2019, n.r.) am aprobat deja limitele pe fiecare minister. Termenul pe care mi l-am propus (pentru aducerea bugetului în Parlament, n.r.) este de 15-20 decembrie, în acea săptămână. Sper să pot să mă ţin în continuare de el, dar va fi înainte de sărbătorile de iarnă, cu siguranţă. Când am venit eu, bugetul era construit pe un Guvern cu 24 de ministere şi celelalte agenţii. A trebuit să schimbăm puţin lucrurile. Pe partea mea, liniile şi limitele pe ministere sunt date. Acum, ministerele trebuie să se încadreze în ceea ce am cerut eu”, a spus Cîţu.

