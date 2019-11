Lucrările la unul din drumurile care rămâne la stadiul de intenții în România de ani de zile, și anume drumul expres Craiova-Pitești, ar putea fi demarate în scurt timp.

Acesta este anunțul făcut de premierul Ludovic Orban, care a precizat miercuri, că va fi emisă decizia de demarare a lucrărilor la drumul expres , acesta afirmând că este un angajament luat de Guvernul României.

Potrivit premierului Ludovic Orban, drumul expres, a cărui construcție a fost solicitată de grupul Ford, este o investiție din care nu s-a realizat nimic din anul 2008 și până în prezent, potrivit antena3.ro.

„După butaforia penibilă în care ei (pesediştii, n.r.) au zis că au dat drumul la lucrări, fără să aibă proiectarea făcută, fără să aibă ordin de începe a lucrărilor, fără să aibă exproprierea făcută (…), vă daţi seama cam ce sunt în stare să mimeze aceşti pesedişti. Dar ne ocupăm de proiectul acesta, drumul expres Craiova-Piteşti, este un angajament luat de Guvernul României în 2008, când eu eram ministru al Transporturilor şi l-am contrasemnat şi eu în negocierile avute cu cei de la Ford”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul Orban a mai spus că toate demersurile făcute de Ford în ultimii ani pentru realizarea drumului expres nu au avut suces.

„Pentru că Ford a cerut, normal, având o producţie foarte mare de maşini, aveau nevoie să transporte acele maşini, au cerut acest drum expres în autostradă de pe coridorul IV paneuropean. Şi noi ne-am angajat că facem lucrul respectiv. Noi am făcut studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, un an de zile cred că a durat. Am pregătit documentaţiile de licitaţie şi din 2008 până în 2019 nu s-a făcut aproape nimic. Dar aici cu siguranţă vom da ordinul de începere a lucrărilor, pe bune. Pe bune, nu butaforia pe care au făcut-o ei”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Te-ar putea interesa și: