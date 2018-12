Să-l vezi pe Ludovic Orban când trage concluzii...! Iohannis în rolul lui Băsescu. Editorial de Simona Ionescu

După toate cele întâmplate după ședința CSAT de la Palatul Cotroceni, parafraza din titlu, unde am înlocuit doar umele lui Florian Coldea cu cel al lui Ludovic Orban, mi se pare cea mai nimerită pentru a schița conflictul politic în care a fost târâtă Armata României.





Când am auzit, vineri după-amiaza, declarația liderului PNL, mi-am zis că doar Martie din Post lipsea ca să inflameze mai rău lucrurile. Cu siguranță, Orban a vrut să sădească în mințile electoratului că el, Opoziția, nu doarme-n pătura moale de Crăciun, ci e pe baricade oricând e nevoie de un ”ham-ham” spre PSD și Guvern. De data asta i-a ieșit. A tras o concluzie, a slobozit-o înspre lume și i-a întărâtat pe toți, fie că au înțeles, fie că nu ce a fost cu schimbarea șefului Statului Major al Armatei, generalul Nicolae Ciucă.

Tocmai că situația este ambiguă pentru publicul larg, după cum am constatat din comentariile cititorilor, am să încep prin a prezenta faptele în ordine cronologică și am să aduc lămuririle neceare din punct de vedere legal, care i-au determinat pe decidenți ”să se joace” cu Armata României. Apoi voi ajunge și la fenta lui Ludovic Orban, menită să țină focul scandalului viu.

Din start, lucrurile au debutat prost. Declarația ministrului Apărării, Gabriel Leș, a șocat în urmă cu câteva zile, când a anunțat că are în vedere trei variante de înlocuitor pentru generalul Nicolae Ciucă.

„Expiră un mandat în 31 decembrie, mandatul de 4 ani al șefului Statului Major al Armatei. Conform legii, la propunerea ministrului, în anumite condiții, poate propune prelungirea până la un an. Hotărârea mea a fost să nu prelungesc, nu am nicio problemă cu nimeni pe chestiunea aceasta, dar odată prelungind, cineva ar putea spune că nu există resursă umană pentru un șef al Statului Major al Armatei șamd. Ori cel pe care îl propun acum, pentru că am două sau trei variante, conform legii, este unul care, după ce-și va termina mandatul, va merge direct acasă pentru că va face vârsta de pensionare”, a declarat Leș.

Deci ce ne spune nouă ministrul PSD, managerul armatei țării? 1. Că dacă îi prelungește mandatul unui general, se va bârfi că nu are cu cine să-l înlocuiască?! 2. Că din trei generali candidați pentru postul de șef de Stat Major el nu îl va alege pe cel mai competent, ci pe cel care după 4-5 ani împlinește vârsta de pensionare?!

Ministrul Leș, sfătuit sau nu, pare să greșească și când vine cu propunerea ca noul șef al Armatei să fie generalul Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE, un militar la fel de capabil și de apreciat ca și generalul Ciucă. În Legea 346/2006, art. 39, al. 5 se spune:

“Șeful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Președintele României, la propunerea ministrului apărării, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcția de șef al Statului Major General poate fi numit locțiitorul acestuia sau unul dintre șefii categoriilor de forțe ale armatei.”

Așadar, generalul Scarlat nu putea fi nominalizat fiindcă nu este nici adjunctul generalului Ciucă, nici nu conduce vreuna dintre categoriile de forțe ale armatei, respectiv șeful statelor majore Naval, al Forțelor Terestre sau al Forțelor Aeriene. De aceea, președintele Klaus Iohannis a considerat că propunerea PSD nu e valabilă și a repins-o în ședința CSAT. Atenție, la o astfel de întâlnire de lucru se discută cu membrii CSAT cu legile și documentele pe masă, nu își comunică președintele propria decizie și gata!

Pentru că mandatul șefului SMA expiră peste două zile și nu mai este timp pentru o nouă nominalizare, președintele (având și calitatea constituțională de ”comandant suprem al Armatei”) a anunțat că a semnat decretul de prelungire în funcție, cu încă un an, pentru generalul Nicolae Ciucă. Nu a numit, ci a prelungit un mandat al unui ofițer propus, în urmă cu 4 ani, de un ministru al Apărării.

„ A existat un singur punct pe ordinea de zi, la cererea ministrului Apărării care viza diferite schimbări pe funcții din conducerea Armatei. Această propunere făcută nu respectă rigorile legii. În consecință CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării. O situație foarte neplăcută care arată o dată în plus că PSD nu e capabil să gestioneze problemele mari ale țării. În situația în care am ajuns, practic nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de Șef al Statului Major al Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie, România nu poate să rămână fără șef al Armatei”, a spus Iohannis.

În atmosfera deja încinsă de titlurile știrilor care curgeau pe televizoare și de opiniile părtinitoare sau habarniste ale unor invitați din studiouri, reprezentanții Guvernului au ieșit cu declarații. Primul a fost ministrul Apărării, imediat după ieșirea de la CSAT. El a spus că trebuie verificată legalitatea deciziei președintelui Klaus Iohannis.

