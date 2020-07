Orban a afirmat că nu dorește ca Stelian Ion să candideze pe listele PNL deoarece se prezintă pentru această funcție cu Vergil Chițac, care are 30-35% în sondaje.

„Să aleg pe altcineva, care are 12-14%?”, se întreabă premierul Ludovic Orban.

Deputatul Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primăria Constanța, a declarat că negocierile cu PNL pentru susținerea unui candidat comun împotriva PSD se apropie de un eșec după ce fostul senator liberal Vergil Chițac a fost ”parașutat” la Constanța printr-o decizie impusă de la centru.

Deputatul susține că înainte de impunerea lui Chițac drept candidat al PNL Constanța a avut mai multe discuții cu reprezentanții organizației locale care se îndreptau spre o alianță.

Refuzul PNL pentru reprezentantul USR vine chiar dacă în Capitală, cele două formațiuni au decis să susțină un candidat comun.

„Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chițac. Nu l-am ales întâmplător. L-am ales pentru că e un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD și al modului cum și-a bătut joc PSD de județul Constanța și de municipiul Constanța și pentru că și parametrii, din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut, arată că Vergil Chițac are prima șansă să câștige primăria. Eu acum ce să fac, să aleg pe altcineva care are 12-14% când am un candidat care are scor între 30- și 35%, cu șanse să câștige primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere. Noi nu ne certăm cu alții, adversarii noștri sunt PSD și modul lor de a face politică”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă voturile electoratului de dreapta nu se vor împărți între Stelian Ion și Vergil Chițac, Orban a spus: „PNL este un partid, cu certitudine, de centru-dreapta, dreapta. Până la proba contrarie, nu știu de un alt partid cu o astfel de identitate clar conturată, într-o perioadă de peste 140 de ani”, potrivit ziarelive.ro