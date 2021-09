Orban i-a mai ținut o lecție de politică lui Cîțu. L-a atins în cel mai sensibil punct

Altfel, președintele PNL a subliniat că pe fondul luptelor dinaintea Congresului, liberalii ar trebui să renunțe la atacurile derulate în interiorul formațiunii. Ulterior, acesta a spus despre Cîțu că nu alocă suficient timp funcției de prim-ministru.

„Guvernul trebuie condus și nu doar 3, 4 ore pe zi. Guvernul trebuie condus 12 ore pe zi, 16 ore pe zi sau 24 de ore, dacă o reclamă nevoia atingerii programului de guvernare”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Marţi, la Râmnicu Vâlcea, la prezentarea Moţiunii „PNL – Forţa Dreptei” în Comitetul Director Judeţean al PNL Vâlcea, Orban a evidențiat că zec″i de liberali care l-au sprijinit au fost înlocuiţi din funcţii: „Zeci de colegi de-ai mei, care m-au sprijinit pe mine, închipuindu-şi că sunt într-un partid democratic şi că pot să-şi exprime respectiva opţiune, au fost daţi afară.

Dezvăluiri despre Alina Gorghiu

E aici domnul Miuţescu. A fost dată afară din funcţia de inspector şcolar general al judeţului Argeş diriginta băiatului meu – şi ministrul ştia asta – când băiatul meu a fost la un liceu din Bucureşti. Un profesor excepţional şi un inspector şcolar general exceptional…

A fost dată afară după o postare a lui Alina Gorghiu, care nu ştiu ce a reclamat şi domnul ministru al Educaţiei s-a executat instant. Nu vreau să vă dau lista, de la directorul de la Poştă, de la conducerea selectată pe Ordonanţa 109, de la Transelectrica.

Şi cu cine au fost înlocuiţi, că vorbim să nu mai punem şefi de sală şi alte categorii de oameni, dar când ne uităm, vedem că de fapt numirile sunt făcute cam pe acelaşi calapod.”

Altfel, cel care este și președintele Camerei Deputaților, a reamintit cât de atacat a fost chiar de liberali din cauză că este contracandidatul lui Florin Cîțu la Congresul PNL.

„Eu nu cred că e normal ca preşedintele PNL să fie atacat de unii dintre colegii săi mai rău decât a fost atacat de pesedişti. Dar de cele mai multe ori am preferat să tac şi am preferat să am un discurs constructiv, echilibrat”, a spus Orban.

Orban amintește de situația din 2017

„Suntem, astăzi, în aceeași situație ca în 2017, când partidul era demoralizat, împărțit în nu știu câte fracțiuni, după înfrângeri rușinoase și când nimeni nu mai credea în șansa noastră la viitor.

Mesajul pe care l-am dat colegilor din Organizația PNL Sector 1, unde mi-am prezentat moțiunea ”PNL-Forța Dreptei” a fost că oamenii ne judecă după cum guvernăm, după cât de responsabili suntem, după cât de eficienți suntem în rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea românească și după cât de corecți, cinstiți suntem față de ei.

În privința Congresului din 25 septembrie, mulți își imaginează că cei care vor veni să voteze se vor lăsa controlați și chiar se pun la punct mecanisme multiple de control al votului. În anumite zone au fost nişte simulacre de CDJ-uri la care s-a plecat cu urna din sală, iar din delegaţiile pentru Congres sunt scoşi primari pe capete, deși au rezultate excepţionale.

Eu nu am dat afară niciun liberal din nicio funcție, însă competitorii mei au dat afară din funcție liberali, pentru simplul motiv că erau susținătorii mei. Așa ceva nu ar trebui să existe în Partidul Național Liberal, delictul de opinie.

Dacă nu alegem bine în 25 septembrie lucrurile pot să o ia într-o direcţie pe care nu ne-o dorim niciunul dintre noi. Am promis patru ani de stabilitate, de pace politică. Asta așteaptă oamenii de la noi, un Guvern care să pună piciorul pe accelerație, nu pe frână″, a mai scris Orban pe Facebook.