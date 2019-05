Atac grav împotriva lui Dragnea: „Se ascunde ca un şobolan în Kiseleff unde joacă Angry Birds”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, la Focșani, că președintele PSD, Liviu Dragnea, „nu are curajul să scoată capul în lume”.





„Am fost în Turnul Severin, ieri, la Zilele Turnului Severin, cu primar PSD, nu am văzut picior de PSD, nu l-am văzut pe Dragnea. L-a văzut cineva pe Dragnea în vreun loc din judeţele, din localităţile în care trăiţi?

Dragnea nu are curaj să scoată capul în lume în nicio localitate din ţara asta, se ascunde ca un şobolan în Kiseleff unde joacă angry birds. Aţi auzit de aşa ceva? A înnebunit complet omul asta! Ăsta mai poate să conducă România? Asta trebuie dus fie la spital!

Oameni buni, bate vânt de schimbare, România s-a trezit, românii, din ce în ce mai mulţi, îşi dau seama că ăştia ne duc în gard, că ăştia ne duc nicăieri, că nu vom ajunge nicăieri cu ei, că au minţit, că au furat, că şi-au bătut joc de oameni şi că de fapt, nu le pasă decât de un singur lucru, să scape de puşcărie pentru cât au furat.

Nici pecenegii, nici cumanii, nici turcii, nici ruşii nu au jefuit România aşa cum au jefuit-o ei în ultimii treizeci de ani şi trebuie pedepsiţi. Trebuie să spunem DA, la Referendum! Nu putem accepta ca toţi cei care au jefuit România să prindă un moment şi să scape prin amnistie şi graţiere. Toată lumea, cu mic cu mare trebuie să spună DA, la Referendum!

Îi pedepsim pe hoţi? Îi pedepsim pe corupţi? Îi pedepsim pe cei care şi-au bătut joc de România?

Oameni buni, suntem în mijlocul bătăliei, chiar dacă sondajele de opinie ne dau pe primul loc, pe un scor foarte ridicat, nu avem voie să ne culcăm pe o ureche. Alegerile se câştigă în teren, pe câmpul de luptă. Este adevărat că fiecare dintre voi trebuie să se bată, în localitatea în care trăieşte, să-i convingă pe toţi concetăţenii săi, să vină la vot şi să voteze Partidul Naţional Liberal.

Suntem într-un punct de cotitură în care aşa nu se mai poate. România este o ţară bogată, o ţară care are mare, munţi, Dunăre, are aur, are cupru, are cel mai bogat teren agricol, are o mulţime de bogăţii. România este plină de aur, dar nu aurul pe care vrea să-l transforme în ghiuluri, inele sau dinţi de aur Dragnea şi Vâlcov. Aurul României sunt românii, fiecare dintre români, cu talentul lor, cu hărnicia lor, cu pregătirea lor, cu bunul lor simţ. Ei sunt cei care dau strălucire României şi ei pot să ridice această ţară, cu o singură condiţie, să fie bine conduşi.

Oameni buni, destul şi-au bătut joc de noi cozile de topor, codaşii, hoţii, tupeiştii, oamenii cu studii pe puncte, vrăjitorii, mincinoşii, trădătorii, este vremea ca oamenii cu cei şapte ani de acasă, oamenii cu caracter, oamenii cu sufletul curat, cu credinţă în Dumnezeu, oamenii cu iniţiativă, cu creativitate, cu hărnicie, cu forţă şi determinare, să pună mâna pe conducerea acestei ţări prin alegeri democratice, să ducem România acolo unde îi este locul, în primul rând în Europa!”, a declarat Ludovic Orban.

AVERTISMENT de TORNADA in Bucuresti! Ce arata harta meteo

Pagina 1 din 1