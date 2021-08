Orban, despre scandalul cu Ungaria: „Este o jignire la adresa României”

„Este o declaraţie belicoasă, o declaraţie care n-are nicio legătură cu realitatea istorică şi care a fost făcută într-un cadru total nepotrivit. Acolo era cu totul şi cu totul alta temă de discuţie, iar să faci o legătură între anexarea Crimeei de către Rusia şi o decizie care, practic, a fost luată în urma voinţei populare exprimate pe baza contextului internaţional care exista la finalul războiului este o jignire la adresa României”, a declarat Orban, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.

„Nu poate fi lăsată fără răspuns”

Potrivit acestuia, „în mod normal o astfel de declaraţie nu poate fi lăsată fără răspuns” din partea autorităţilor de la Bucureşti.

Întrebat dacă la şedinţa coaliţiei s-a discutat şi despre situaţia refugiaţilor din Afganistan, Ludovic Orban a arătat că nu a fost o astfel de discuţie, care va avea însă loc după o documentare foarte amplă. „Şi când va fi necesar, vom discuta şi acest subiect”, a completat liderul PNL.

Cîțu: „Este mesajul meu ferm”

„Am fost la un summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă. Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura”, a declarat Cîţu, marţi, la Parlament.

Cetăţenii ungari păstrează memoria agresiunii puterilor ocupante, precum şi trauma provocată de Trianon şi înţeleg de ce anexarea Crimeei a rămas o „rană deschisă” pentru poporul ucrainean, a declarat luni preşedintele ungar János Áder la summitul Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la Kiev, a relatat agenţia MTI.

Rareș Bogdan îi ia apărarea premierului

„Într-adevăr, e deranjant că preşedintele Ungariei a făcut comparaţie total nepotrivită, total nepotrivită, între anexarea Crimeei de către Rusia şi Tratatul de la Trianon. O aberaţie totală. Dar, ca să ne înţelegem, pentru că am văzut că a ieşit şi Nae din baie, domnul Ciolacu din vacanţă, probabil, şi s-a trezit să îl atace, că aşa dă bine la electorat, pe Florin Cîţu. În primul rând, cred că domnul Ciolacu trebuie să întrebe cum e formatul acelei întâlniri. Ce să facă Florin Cîţu, să ia microfonul, să sară cumva peste, să meargă… Nu era o masă rotundă de discuţie, nu era un talk show, unde poţi să dai replică, nu era aşa ceva. (…) Ca premier al unei ţări, nu poţi să te trezeşti după ce unul a vorbit, mai ales că a vorbit după Florin Cîţu preşedintele Ungariei, să vină şi ce să-i spună preşedintelui, dom-le, daţi-mi microfonul, înapoi, să creeze un scandal care să acopere scopul prezenţei noastre acolo?”, a afirmat Rareş Bogdan, marţi seară, la B1 Tv.