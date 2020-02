El a declarat, la Antena 3, că avizele de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social (CES) sunt consultative. Mai mult, premierul – demis și totodată desemnat pentru a forma un nou guvern – acuză că CES este o instituție populată cu ONG-uri lipsite de reprezentativitate și controlate de fostul ministru PSD al Muncii, Olguța Vasilescu.

Înrebat când va trimite către Monitorul Oficial celelalte ordonanţe, Ludovic Orban a declarat că „sunt trimise constant ordonanţele de urgenţă. Dacă veţi vedea, au fost publicate majoritatea”.

Când i s-a atras atenția 21 dintre cele 25 de ordonanțe au primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, premierul a spus: „Avizul este consultativ, ca atare, ei au dat aviz, asta este”.

„Ordonanţele sunt adoptate, în conformitate cu prevederile constituţionale şi cu legea şi, repet, noi am adoptat ordonanţele nu că ni s-a năzărit nouă, aşa cum a făcut PSD-ul cu Ordonanţa 13, să-l scape de puşcărie pe Dragnea. Am dat ordonanţele de urgenţă ca să permitem decontarea navetei şcolare, pentru că fusese declarat neconstituţional de Curtea Constituţională un articol din legea educaţiei, noi am dat ordonanţe de urgenţă ca să putem să demarăm programul cu finanţare europeană pentru extinderea reţelei de distribuţie de gaze naturale pentru a aduce gazul românesc în casele românilor, să nu se mai încălzească cu lemne sau cu alte improvizaţii de încălzire, noi am adoptat ordonanţă de urgenţă pentru a putea achiziţiona regim de urgenţă toate materialele, echipamentele, substanţele, biocidele necesare pentru a putea să ne luptăm cu… să prevenim intrarea coronavirusului în ţară şi eventual să putem să reacţionăm imediat în orice situaţie. Toate ordonanţele de urgenţă care au fost emise de guvern erau absolut necesare, indispensabile şi generează efecte benefice pentru români”, a insistat Orban.

Atac dur la CES și Olguța Vasilescu

E a adăugat că ordonanțele sunt publicate continuu în Monitorul Oficial.

Întrebat cum comentează faptul că CES spune că va cere retragerea ordonațelor, Orban a explodat: „Consiliul Economic şi Social… Văd că brusc… ONG-urile puse de Olguţa Vasilescu, fără nici o reprezentativitate, s-au activat brusc. Nu mă interesează ce spune Consiliul Economic şi Social, pe mine mă interesează să rezolv problemele românilor”, a spus premierul.

Ce spune Orban despre procedura de deficit excesiv

„Deocamdată nu există riscuri de scanțiuni”, a spus premierul. „Este o procedură firească de deficit excesiv care este obligatorie. Noi vom răspunde acestei proceduri cu planul nostru de readucere a deficitului în limitele prevăzute în tratat. Nu există absolut nici un fel de risc ca România să plătească ceva”, a adăugat Orban.

Te-ar putea interesa și: