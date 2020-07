Primul ministru Ludovic Orban susţine că ”dacă cineva şi-a făcut calcule electorale şi a fost atât de cinic încât să îşi imagineze că va afecta PNL dacă va creşte numărul de persoane îmbolnăvite, atunci nu mai are ce căuta în viaţa politică pentru că nu poţi să-ţi construieşti un succes pe cadavre sau pe oameni îmbolnăviţi” şi spune că politicienii trebuie să dea către cetăţeni mesaje ”de responsabilitate” şi să fie ei înşişi exemple.

Ludovic Orban a criticat în termeni violenți USR, partenerul pe care se bazează să guverneze, după legislativele programate în iarnă. Orban îi acuză pe cei din Uniune că sunt la fel ca FSN.

„Am făcut o evaluare. Intensitatea atacurilor din partea USR este la fel de mare ca atacurile din partea PSD. Când iau o pauză, vin să discute cu noi, să negocieze. Ei trebuie să se hotărască. Ne atacă pe ce numesc ei DNA-ul pădurilor. Păi, eu am plantat sute de copaci, de când eram mic.

E un întreg campionat în Parlament să facă niște legi pe picior, fără studiu de impact, doar ca să dea bine la populație. La DNA-ul pădurilor sunt angajările blocate, nu are niciun studiu de impact. Lega scapă pe toți cei care au furat lemne și au comis ilegalități. Este un parchet care nu are procurori, nu are nimic, nu poate să facă angajări. Interesul lor e să vândă un slogan. Se calcă pe bătături cu DIICOT.