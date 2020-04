Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat într-o emisiune la Digi24, că în prezent capacitatea de diagnosticare a noului coronarivus este de peste 2.500 de teste pe zi şi că se urmărește creșterea acesteia, până la finalul săptămânii, a peste 3.000 de teste pe zi.

Ludovic Orban a precizat că a fost redusă foarte mult perioada de așteptare, între recoltarea exudatului naso-faringian realizat la pacienţii și realizarea testului. El a precizat că obiectivul este de a crește capacitatea de diagnosticare la un număr suficient de mare de teste.

„Am plecat de la câteva sute de teste pe zi și am urcat la peste 2.500 de teste pe zi. Până la finalul săptămânii avem obiectivul să depășim 3.000 pe zi. Legat de numărul de centre de testare, noi a trebuit să achiziționăm PCR-uri. Noi, pentru a putea crește capacitatea de testare am mobilizat toate entitățile. E vorba și de câte persoane trebuie testate, am redus timpul între momentul recoltării și timpul de diagnosticare, creșterea capacității de testare nu se desfășoară peste noapte. Creștem capacacitatea de diagnosticare în fiecare zi și va crește până la necesar, fie 5.000 sau 6.000 de teste pe zi”, a precizat Ludovic Orban

Premierul a spus că teoria cu testarea masivă este falsă, fiind luaţi în considerare alţi parametri după care se evaluează numărul de persoane diagnosticate.

„România a crescut capacitatea de diagnosticare… Pentru că sunt alți parametri după care se evaluează, numărul de persoane diagnosticate, nu depinde numai de capacitatea de diagnosticare. În ceea ce privește capacitatea de diagnosticare, aș vrea să vă spun că am plecat de la o capacitate de diagnosticare de câteva sute de teste pe zi și am urcat gradual la o capacitate de testare, care astăzi depășește 2.500 de teste pe zi și până la finalul săptămânii avem obiectivul să depășim cifra de 3.000 de teste pe zi. Am crescut de la un număr extrem de redus de centre în care se efectua testarea, testarea, repet, corectă, care dă diagnosticul fără eroare, diagnosticul corect, este testarea care se face cu aparate de tip RealTime PCR. Este singura testare care are capacitatea de a da rezultat corect, fără eroare. Noi a trebuit să achiziționăm PCR-ul, a trebuit să punem în funcțiune astfel de aparate, care nu erau folosite pentru această testare. Noi am inventariat toate aceste aparate, indiferent cine le dețineau, universității, institute de cercetare, ANSVSA și toate celelalte…”, a explicat premierul.

Te-ar putea interesa și: