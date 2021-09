Orban, această manea a lichelismului politic. „E grețos, e ca la triburile din Africa când se ducea Ceaușescu”

În ediția de miercuri a podcastului EVZ Play, moderatorul emisiunii i-a rugat pe invitații săi să se gândească „ce ar fi putut să intervină în relația Orban – Iohannis. Cum se degradează o relație de genul ăsta?”

Românii, campioni la lichelism de prost gust

Jurnalistul clujean Octavian Hoandră a explicat: „E o probă a lichelismului românesc, așa sunt adulatorii de pretutindeni. Suntem cunoscuți pentru lichelism de prost gust. Orban nu a găsit nici forma, e o adevărată manea. Mi-e rușine numai când o văd (n.r. – filmarea de la congresul PNL din 2014, când Orban l-a introdus pe Iohannis ca viitor candidat al partidului la funcția supremă în stat, după ce Crin Antonescu și-a retras candidatura).



„Mi-aduce aminte de Baconschi cu Udrea, sau de Raluca Turcan cu această Kill Bill a politicii românești (n.r. – la adresa Elenei Udrea”, a comentat Turcescu.

„Cîțu ciordește și pentru ei și pentru serviciile secrete”

Pe de altă parte, jurnalistul Bogdan Comaroni a introdus o altă abordare mai critică a situației: „Mă întreb de ce a trecut de la My Way la Cine este generalul? E grețos, e ca la triburile din Africa când se ducea Ceaușescu de veneau ăia cu pene în fund, cam așa e Orban. Era executantul perfect al lui Iohannis, care a stat 5 ani cu PSD, nu a putut să atingă o dudă. Acum gata, am guvernul meu. L-au găsit pe contabilul mafiei (n.r. – Florin Cîțu), de-aia e ținut în brațe. Ciordește și pentru ei și pentru serviciile secrete.

Orban nu a fost capabil, a dat doar o lovitură cu Unifarmul, presa s-a prins. Fiind Iohannis la ultimul mandat, ordinul de afară e să vină neomarxismul în țară. Politica lui e să aducă neomarxismul de oriunde”, a comentat invitatul lui Robert Turcescu.

„Iohannis e și el un sclav numit de afară”

Jurnalistul consideră că Orban nu a înțeles nimic din politică. „Din nefericire pentru Orban e contra agendei, nu cum cânta el fals. Agenda ăstora e clară, LGBT. Sunt ca Hopa mitică, unul îl dai jos, altul se ridică. Dar se vede foarte clar de ce iese lumea în stradă. Iohannis e și el un sclav numit de afară. Trebuie văzut cum a reușit în doar două săptămâni (n.r. – să câștige alegerile în fața lui Ponta). Asociatul lui Tăușance a murit într-un accident suspect. USR sunt școlarizați la UE”, a completat Comaroni. Octiavian Hoandră a mai remarcat ironic că Orban a ajuns „naționalistul luminat conservator”.

