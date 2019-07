„E dreptul lor să își depună candidat, ar fi fost mai bine să nu își depună candidat, pentru că în bătălia cu PSD-ul e practic o fărămițare a electoratului ne-PSD sau anti-PSD. Creează oportunități multiple. (…) Ce să le spunem dacă ei au zis din capul locului: noi ne punem candidat? E democrație, orice formațiune își poate depune candidat”, a afirmat liderul PNL.

„PSD-ul are încă, chiar dacă la alegerile acestea a luat 22,5%, are un electorat de vreo 23-24%. El a scăzut pentru că PSD, dacă va aduceți aminte, a câștigat alegerile cu 46,5%, iar în ianuarie, februarie, martie, era pe scoruri foarte mari, pentru că a primit bonusul de victorie și era pe cincizeci și ceva la sută. Azi a ajuns la mai puțin de jumătate. Adversarul nostru politic este PSD și coaliția majoritară PSD-ALDE.

Eu nu sunt omul care să spună că PSD e gata, PSD e la pământ. PSD nu e reprezentat numai de liderii naționali pe care îi are, PSD are o structura în administrația locală cu aproape 1.700 de primari, are puterea în continuare, are guvernarea, controlează administrația și trebuie tratat cu foarte maximă seriozitate și noi ne pregătim cu o strategie în care să ne luptăm cu PSD-ul, pentru că nu poți să te lupți cu alții”, a mai spus Orban.

Președintele PNL a amintit că din sondaje cel mai bine plasat candidat social-democrat este Gabriela Vrânceanu Firea.

„Orice om care a avut acces la cercetări sociologice știe că astăzi dintre liderii PSD în poziția cea mai bună este Gabriela Vrânceanu Firea. E un lucru cunoscut. (…) Am lucrat cu trei case de sondaje și n-am dat publicității rezultate, pentru că noi nu facem sondaje ca să manipulăm opinia publică.

Majoritatea caselor de sondare care au dat publicității sondaje, cu excepția INSCOP, au dat niște rezultate care nu au nicio legătură cu realitatea politică de la alegerile europarlamentare”, a conchis Orban.

