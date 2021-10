Orașul Varna dedică o expoziție impresionantă unui celebru pictor român. Când se pot admira operele de artă

„Galeriile de artă Boris Georgiev – Varna prezintă începând din 30 septembrie şi până în data de 14 octombrie o expoziţie a consacratului artist român Dorin Coltofeanu. Expoziţia ‘Povestea continuă’ a ajuns în Bulgaria la invitaţia şi cu ajutorul profesorului universitar doctor Valeri Chacalov, o personalitate care dezvoltă activ conexiunile creative dintre ţările balcanice. Expoziţia ‘Povestea continuă’ prezintă pânzele artistului român care poartă privitorul într-o lume delicată a evazivităţii şi a viselor, fiind însoţită şi de un catalog rafinat”, afirmă presa bulgară.

Artistul român care pictează visele

„Este unul dintre artiştii noştri contemporani şi putem afirma cu tărie că influenţează timpul, epoca în care trăieşte. Fără prea mult zgomot, artistul face un pas în faţă şi se profilează printre contemporani ca unul care a căutat şi a găsit posibilitatea ca, prin arta lui, să se racordeze la o lume pe care omenirea, de milenii, se străduieşte să o explice – lumea visului. Dorin Coltofeanu pare că pictează vise şi poate de aceea poveştile sale rămân suspendate, vibrând ca o mantră, provocându-ne pe noi, privitorii pânzelor sale, să căutăm acel ceva care ne învăluie şi ne linişteşte când ne aflăm în faţa lor”., a declarat colecţionarul Damian Florea.

Pictorul care reamintește ce frumoasă e inocența

„Cu trecerea anilor, cunoscându-i opera îndeaproape, dar şi pe omul Dorin Coltofeanu, am realizat că etica acestui artist funcţionează după reguli speciale şi am simţit că, la el, înainte de faimă, înainte de bani, stă grija pentru cei din jur şi nevoia de a oferi. Am mai observat, şi nu sunt singurul, că pictura lui Dorin Coltofeanu este şi despre lumea copilăriei, acea lume a inocenţei, în care găseşti fericirea în stare pură şi din care am gustat cândva fiecare dintre noi. De fapt, aspiraţia lui Coltofeanu este să dăruiască pace, linişte, lumină, serenitate, bucurie, culoare cu fiecare tablou pe care îl face şi de aceea îl descoperim atât de strâns legat de cele două tărâmuri pe care le colindă în arta sa dintotdeauna, visul şi lumea copilăriei”, a adăugat Damian Florea.