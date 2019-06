Opoziția, măcinată de războaie fratricide. Barna vrea să-l scoată pe Cioloș din jocurile pentru Cotroceni

Cu toate că a înregistrat o victorie categorică și nesperată pe 26 mai, prin trecerea cu brio a referendumului pe Justiție și prin surclasarea PSD, opoziția este măcinată de ample neînțelegeri și lupte fratricide pentru putere, în perspectiva viitoarelor mize electorale.





Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, unul dintre cele mai aprige „meciuri” se poartă, la baionetă, între ex-premierul tehnocrat Dacian Cioloș și aliatul său, Dan Barna, președinte al USR, în condițiile în care ambii își doresc cu ardoare să devină unicul candidat pentru Cotroceni al Alianței pe care o reprezintă.

Un sondaj intern

Aceleași surse susțin că liderii USR sunt nemulțumiți și de rezultatele unui sondaj intern care-l prezintă pe Dacian Cioloș în topul intențiilor de vot în ceea ce privește prezidențialele, acesta fiind cotat cu 35% în raport cu Dan Barna, în dreptul căruia se găsește un procent de doar 14%. Prin intrarea lui Cioloș în cursa prezidențialelor, susțin liderii Plus, candidatul Alianței va intra în turul al doilea și va avea șansa de a rivaliza cu șanse împotriva lui Klaus Iohannis.

Cronică de pe front

De altfel, Barna și apropiații săi contestă sondajul, solicitând o serie de alte măsurători sociologice, deși reprezentanții Plus vor să-l anunțe rapid pe Cioloș drept prezidențiabilul Alianței. Principala nemulțumire a liderilor USR este stârnită de încăpățânarea Plus de a fi prima vioară, via Cioloș, în orice tip de alegeri sau funcții – fostul premier tehnocrat a deschis lista Alianței pentru Parlamentul European, vrea să candideze la Cotroceni și vrea și candidați Plus pentru o serie de mari orașe, tulburând raportul de forțe cu Uniunea.

La vârful USR există și convingerea că rezultatul foarte bun reușit de Alianță pe 26 mai nu se datorează într-o mare măsură lui Dacian Cioloș, pe persoană fizică, ci noului val electoral anti-PSD. Pe de altă parte, Barna&Co vor să devină prima vioară a Alianței, în condițiile în care, spre deosebire de Plus, USR este partid parlamentar și deține structuri organizatorice în teritoriu, capitol la care aliații fostului premier tehnocrat nu stau deloc bine.

Astfel de „săgeți” bine ațintite l-au făcut pe Dacian Cioloș să se ridice de la masa negocierilor cu USR, vineri, și să plece supărat – potrivit surselor noastre, nu este pentru prima oară când negocierile se finalizează într-o astfel de manieră abruptă. Momentan, tratativele s-au împotmolit, iar Barna s-a aruncat cu capul înainte într-o ofensivă mediatică menită să-i sporească notorietatea.

Vasele comunicante

De asemenea, liderii USR își doresc o candidatură a lui Dan Barna din rațiuni de ordin strategic, în special pentru a crește formațiunea în preferințele electoratului, aceeași miză fiind urmărită și de Dacian Cioloș, targetat de ani de zile drept aspirant la cele mai înalte funcții în stat.

