OpenAI aduce noi schimbări. Funcția se află în versiunea beta

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a anunțat vineri că startupul a finalizat dezvoltarea versiunii modelului său de inteligență artificială de raționament, o3 mini, care va fi lansată în următoarele săptămâni.

OpenAI, susținută de Microsoft, va lansa simultan interfața de programare a aplicațiilor (API) și ChatGPT, având în vedere feedback-ul utilizatorilor, a anunțat Altman printr-o postare pe platforma de socializare X.

În decembrie 2024, compania a comunicat că testează modelele de inteligență artificială o3 și o3 mini, ca răspuns la concurența crescută din partea unor companii precum Alphabet (Google), care dezvoltă modele AI mai avansate pentru rezolvarea problemelor complexe.

if you are a safety researcher, please consider applying to help test o3-mini and o3. excited to get these out for general availability soon.

extremely proud of all of openai for the work and ingenuity that went into creating these models; they are great.

