ONU avertizează că temperaturile globale vor crește în următorii patru ani cu 1,5 grade. Mult peste nivelul celor de acum 100 de ani

Încălcarea pragului crucial de 1,5C, despre care oamenii de știință au avertizat că ar putea avea consecințe grave, ar trebui să fie doar temporară, potrivit cercetărilor Organizației Meteorologice Mondiale (OMM). Cu toate acestea, ar reprezenta o accelerare marcată a impactului uman asupra sistemului climatic global și ar trimite lumea într-un „teritoriu neexplorat”, avertizează ONU. Țările s-au angajat, în temeiul acordului climatic de la Paris din 2015, să încerce să mențină temperaturile globale la cel mult 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, după recomandările științifice conform cărora încălzirea peste acest nivel ar declanșa o cascadă de impacturi din ce în ce mai catastrofale și potențial ireversibile.

Profesorul Petteri Taalas, secretarul general al OMM, a declarat: „Acest raport nu înseamnă că vom depăși permanent 1,5C specificate în acordul de la Paris, care se referă la încălzirea pe termen lung de-a lungul mai multor ani. Cu toate acestea, OMM trage un semnal de alarmă că vom depăși temporar nivelul de 1,5C, cu o frecvență tot mai mare.”

Sănătatea, securitatea alimentară și gestionarea apei, în pericol la nivel mondial

Temperaturile medii globale la suprafață nu au depășit niciodată pragul de 1,5 C. Cea mai mare medie din anii precedenți a fost cu 1,28 C peste nivelurile preindustriale. Raportul, publicat miercuri, a constatat că există o probabilitate de 66% de a depăși pragul de 1,5C în cel puțin un an între 2023 și 2027.

Taalas a avertizat asupra efectelor. „Se așteaptă să se dezvolte o încălzire El Niño în următoarele luni și aceasta se va combina cu schimbările climatice induse de om pentru a împinge temperaturile globale într-un teritoriu neexplorat. Acest lucru va avea repercusiuni de amploare asupra sănătății, securității alimentare, gestionării apei și mediului”, a spus el. „Trebuie să fim pregătiți.” Arctica se încălzește mult mai repede decât restul lumii, iar acest lucru pare să aibă un impact asupra sistemelor meteorologice globale, inclusiv a fluxului cu jet, care a perturbat vremea în emisfera nordică în ultimii ani.

sursa: .theguardian.com