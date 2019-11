30 noiembrie – 1 decembrie

Onoarea și privilegiul de a fi român. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 noiembrie s-au născut Mark Twain, Winston Churchill, Jonathan Swift, Andrea Palladio, Billy Idol, Ridley Scott, Dem Rădulescu, Mitică Popescu, Andrei Bantaş, Paul Zarifopol. Pe 1 decembrie s-au născut Ana Comnena, Woody Allen, Violette Verdy, Cezar Petrescu, Ion Brezeanu, Johnny Răducanu, Ştefan Radof, Florenţa Albu.

Ziua de 30 noiembrie este foarte importantă pentru toți românii, oriunde s-ar afla. Iar ziua de 1 decembrie este Ziua Națională, ce poate fi mai important pentru români?

Ca să nu uit spun de la început: LA MULȚI ANI! Celor care au nume de Andrei, sau Andree și derivate. De fapt la aproape șapte sute de mii de români. Bine, tuturor, să nu se supere nimeni!

Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox, pe 30 noiembrie este Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, fratele mai mic al Apostolului Petru-Simon, iar pe 1 decembrie sunt Sfinții Proroc Naum cel Învățat și Filaret cel Milostiv.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 30 noiembrie este Sfântul Andrei, Sântandrei, Moş Andrei, Andrei-de-iarnă, Indrea, Undrea. Ziua Lupului. Lupul cel Şchiop, Gădineţul Şchiop, Ieşirea Filipilor de Toamnă. Anul Nou dacic.

„În calitate de început (după unele presupoziţii acum avem de-a face cu Anul Nou dacic, în felul acesta explicându-se această concentrare de sacralitate) este firesc să întîlnim credinţe care spun că acum începe iarna. Un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi, pedeapsa cea mai frecventă fiind boala rituală.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 503.

Legenda iniţiatică îl leagă pe Apostolul Andrei de Lupul Şchiop. Acelaşi Lup Şchiop, nemuritor, o fiară magică, care îl sfătuia pe Zamolxe, ucenicul, unii spun sclavul, dar ce este un ucenic dacă nu un sclav al învățăturii, lui Pitagora. O versiune a legendei populare spune că Sf. Andrei însuşi se putea transforma în Lupul Şchiop. Prin anul 1897 umbla zvonul că s-a descoperit în Dobrogea grota în care a trăit Sf. Andrei şi că este un altar cu sfânta Cruce şi Iisus Hristosul, dar la intrarea în grotă este un basorelief cu Sf. Andrei întovărăşit de Lupul Şchiop. Apoi s-a aşternut tăcerea. Mai târziu, totul a fost negat, oficial. Erau vremuri grele. Dar când, în România, nu au fost vremuri grele?

Astăzi există un loc care se numeşte „peştera Sfântului Andrei”, undeva, în Dobrogea. O întreagă industrie acolo. Loc, curăţat cu grijă de orice putea aminti de vechimea nostră, de orice este ţărănesc, adică „păgân”. Cred că se face o greşeală. Biserica ar trebui să accepte vechimea noastră de mii şi zeci de mii de ani! Nu este nicăieri greşit şi nimeni nu este vinovat că Mesia s-a născut „numai” acum 2018 alţii spun 2025 de ani! Corect ar fi să se predea în şcoli şi credinţele geto-dacilor insistându-se pe ideile comune cu dogma creştină și pepetuarea unor simboluri și sărbători. De acolo venim, acolo sunt rădăcinile… Cred că aşa se face într-o ţară civilizată, care dorește să-și afirme pretențiile istorice asupra unui teritoriu național și ascendența milenară!

Cavalerul Tracic este, de asemenea, întovărăşit de multe ori de Lupul Şchiop. Confundat de mulţi cu un câine de vanatoare. Dar atitudinea Lupului cu lăbuţa ridicata, lăbuța cea ruptă, este mereu aceiaşi, pe o perioadă de timp de mai mult de trei mii de ani.

Lupul Şchiop este avatarul Sf. Andrei, protector al României. Sf. Andrei şi Lupul Şchiop! Cred că episcopii creştini au stabilit sărbătoarea Sf. Andrei peste o altă foarte importantă sărbătoare a locului: Lupul Şchiop, naşterea lui. Așa cum au stabilit Nașterera lui Iisus peste Sol Invictus, Saturnaliile. Adică, după cum spun unii istorici, ziua de naștere a lui Dromichete, primul mare rege din părţile acestea, de pe ambele maluri ale Dunării şi ale Munţilor Carpaţi. Dromichete se pare că şchiopăta, urmare unei săgeţi macedonene. Aşa că i s-a spus Lupul Şchiop, pentru că cine zicea dac, lup spunea!

Măreţ bărbat și rege a fost Dromichete! Lupta în primul rând al războinicilor lui, pe jos, cu câte o teribilă falx magna în fiecare mână. Era ambidextru, putea să folosescă la fel mâna stângă ca şi mâna dreaptă. Am găsit undeva, într-o veche carte de istorie din secolul XIX, aserţiunea, după Diodorus, cum că Dromichete ar fi inventat formidabila falx dacica, unealtă şi armă în acelaşi timp. Falxul, cu vârful ei încovoiat putea fi folosită ca seceră, coasă, (de fapt, falx în latină înseamnă coasă) la tăiatul lemnelor, la descojit brazii, etc etc. Dacul de rând avea în permanenţă asupra lui o unealtă foarte utilă şi o armă formidabilă. Și știa să o folosească, doar o folosea tot timpul! Aşa de redutabilă, că romanii, după primele înfruntări cu dacii, constatând teribilele pierderi şi groaznicele răni produse de falxurile dacice, ei bine, romanii au schimbat coifurile, scuturile şi armura infanteriştilor! Şi nu au mai permis gladiatorilor, ostaşi înarmaţi cu sabie doar, să iasă în faţa frontului şi să se confrunte cu dacii. Îi trimiteau la moarte sigură!

Astăzi mai există un singur armurier, un fierar care știe să facă arme dacice, pe nume Cristi Iamandi. Un falx făcut de el nu este o replică, ci o armă adevărată, la fel, sau mai periculoasă, decât katana japoneză.

Legenda spună că Lupul Şchiop, Sf. Andrei, a apărut în vis, sau aivea, unor personalităţi importante din România. Sau unor ţărani! Ultima dată a apărut Mareşalului Antonescu şi primului ministru, Nicolae Iorga în împrejurimile Vălenilor de Munte. Am mai prins oameni care jurau pe Biblie că au văzut pe cei doi „vorbind” cu un lup mare, cenuşiu, şchiop. Toate relatările corespundeau, dar nu erau identice – cel mai bun semn al adevărului!

Sunt multe povestiri despre Lupul Șchiop, dar și alte popoare au mitologia eroului șchiop, diferit, vulnerabil din cauza beteșugului, dar formidabil prin voință și inteligență. De exemplu celții, irlandezii de astăzi, cu care dacii au avut legături strânse. Tuatha de Danann și Fomorii. Fără nicio îndoială cel mai important conducător legendar al acestui popor misterios a fost Cuchulan. Nașterea acestui erou șchiop și diform, era polidactil, avea câte șase degete, a fost o catastrofă. Legenda spune că s-a născut de trei ori și a murit de două ori, ca să se sugereze cât de grea a fost nașterea sa. Cuchulan, copil fiind, era mereu pedepsit. Prostiile făcute de ceilalți copii, el și le asuma. El nu putea să fuga, așa că râmânea la locul faptei și înfrunta, uneori cu o glumă, pe adultul supărat. Mama lui Cuchulan a fost frumoasa Enwyya, soția puternicului fomor Lug. Enwyya nu era numai frumoasă ci și foarte inteligentă. Foarte greu l-a crescut pe diformul Cuchulan și a dat dovadă de o tenacitate de zeiță. Din Irlanda, din Sudul ei misterios, unde s-a născut, Cuchulan este trimis în Britania și pe continent, ca să învețe arta șireteniei și a vicleniei. Cuchulan nu putea deveni războinic, era invalid, cu toate că și-o dorea, ba chiar a luptat cu o ”lance a fomorilor, o lance magică”. Dar, de multe ori, în cursul bătăliilor, locul lui era luat de tatăl lui, puternicul Lug. Deci, Cuchulan se pregătea pentru o carieră politică, cum s-ar spune astăzi. Vicleșugurile și arta intoxicării, a decepției, tot cum se spune astăzi, le-a învățat de la două ”vrăjitoare” probabil marile specialiste în relații publice, ale momentului. Scazarc’h l-a învățat cum să vorbească, cum să conducă, să se folosească în politică de minciuni, de femei și copii. Vrăjitoarea războinică Aifa, neasemuita, l-a învățat arta războiului de guerrilla, atenție, învățată de ea, la rândul ei, de la regele get Charnabon. Acest rege, foarte real, este pomenit și de dramaturgul grec Sofocle.

Unde doream să ajung? La faptul că multe date se pot obține colateral, prin mitologiile și istoriile altor popoare.

În cazul nostru putem data că în secolul V înainte de Hristos dacii aveau deja un stat și un rege.

Dar despre altceva doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Despre prietenul meu francez Jean-Pierre Wagner. Nu îl cheamă așa, nu i-am cerut voie să scriu despre el, dar este ușor să-i aflați identitatea, este un mare prieten al României. A fost decorat de Băse, este autorul mai multor cărți capitale despre realația franco-română și este membru de onoare a mai multor universitați românești.

Jean-Pierre este alsacian, s-a născut într-o localitate unde în timpul Primului Război mondial a fost un lagăr de prizonieri, unde se aflau și câteva mii de militari români. A crescut cu poveștile bunicilor despre militarii români. Gărzile îi lăsau să lucreze pentru localnici, contra alimente. Bunicii lui Jean-Pierre au fost foarte impresionați de acești români, oameni simpli, marea majoritate soldați, era doar un ofițer printe ei, foarte muncitori, cinstiți și drepți și foarte credincioși. Apoi o întâmplare copilărească, a fost fugărit de mai mulți băieți mai mari și s-a refugiat în cimitir, l-a făcut să descopere locul de veci a multor sute, de fapt peste o mie, de ostași români săvârșiți din această viață de foame și de boli, pe pământ străin.

Mărturia unui străin, dar un prieten la României. L-a adus în casa mea soția mea, ea a fost șase ani la post în Franța și, inevitabil, a făcut cunoștință și cu Jean-Pierre Wagner. Când l-am cunoscut, Jean-Pierre vorbea bine românește. Am vorbit de una, de alta, orele treceau. La un moment dat, Wagner mi-a spus: ”Îmi face plăcere să discut cu tine, ai o onoare națională și consideri un privilegiu să fii român! Mulți români nu-și dau seama de asta.”

Eu, mai curând aș parafraza-o pe Oriana Fallaci: ”Mândria și furia de a fi român!” Este ceva important în această formulare… Anul trecut vă spuneam ce doresc eu României, repet și anul acesta, nu mi-am schimbat dorințele, vezi https://evz.ro/horoscop-ce-ti-doresc-eu-tie.html/2?v=347635,

O să vă mai povestesc despre asta, nu au intrat zilele în sac, mâine este o altă zi, dar nu înainte să vă urez, după vorbele vechi și bune:

Trăiască România! Să fiți sănătoși, oriunde vă aflați, fraților români!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 30 noiembrie – 1 decembrie 2019

BERBEC Eşti într-o călătorie de weekend, sau nu! Dar nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă şi anturajul să ia atitudine! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau participi la o zi de naştere, onomastică sau la sindrofie de Ziua Naţională. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică şi sunt mai uşor de păcălit. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă.

TAUR Majoritatea scenariilor şi planurilor, atât de distracţie cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de Saturn. În acest weekend poţi rezolva situaţii delicate. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseşte în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva!

GEMENI Ai probleme sentimentale, de cuplu, dar acest lucru, paradoxal, nu-ţi ştirbeşte capacitatea de a te distra! Nu ţi se cere să te schimbi fundamental, ci doar să respecţi anumite realităţi! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Mercur face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, norocul nu ţine numai de bolta cerească şi de stelele depărtate şi reci, ci îl mai face şi omul, prin hotărârile şi atitudinile sale.

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte favorabile, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi, sau amândouă. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Conjunctura planetelor te avantajează în dragoste, dar e mai puţin favorabilă la bani. Nu lua şi nu da bani cu împrumut! Cineva încercă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

FECIOARA Dacă ai luat o hotărâre, sâmbăta aceasta ţine-te de ea. De fapt, o invitaţie primita spre sfârşitul zilei te fac să speri intr-o seară agreabilă, la sărbătoarea Andreilor şi a Andreelor! Pe de alta parte vremea draguţă te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Cu ceva planete binevoitoare şi Mercur, patronul zodiei tale, mai bine dispus, ei bine, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te vei simţi foarte bine in compania lor!

BALANŢA Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare spatele şi capul, iar cu putina gândire pozitiva poţi rezolva şi problemele cotidiene de sîmbătă, cum ar fi cumpărăturile şi curăţenia. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend şi de Ziua Naţională. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii sociale.

SCORPION Configuratia cosmica te avertizeaza sa te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sanatatea. E important să nu te enervezi când primeşti unele mesaje, semnale. Vorbeşte cu calm şi cooperează! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SĂGETĂTOR Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente şi distrează-te, este sâmbătă! Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine consulta-te astăzi cu cei nascuţi sub semnele Gemenilor si ale Vărsătorului, vei găsi multa bunavointa, sfaturi competente si idei bune. Doar sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”.

CAPRICORN O zi de sâmbătă care seamănă cu altă zi de sâmbătă în care rutina distracţiilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună! Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre Capricorni primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR Câte puţin, încet-încet, reuşeşti să faci ceea ce ţi-ai propus. Se pare că ai găsit filonul stării de bine, al gândirii pozitive. Nu te abate de la programul pe care l-ai stabilit în weekend! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere instant de Sf. Andrei, sau Ziua Naţională.

PEŞTI Nu merge totul în sensul pe care-l vrei. Nu te panica, weekendul îţi aduce şi veşti bune şi clipe plăcute. Dar tu ai dori o insulă pustie unde să trăieşti doar din iubire şi apă de izvor! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, mai ales fizice! Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

