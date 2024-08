Sport Oneștiul continuă să facă performanță. Gestul Nadiei Comăneci după rezultatul obținut de Mihaela Cambei







Oneștiul continuă să facă performanță la Jocurile Olimpice (J.O.). Din galeria sportivilor care s-au antrenat la Onești, care au obținut medalii la edițiile anterioare ale J.O. putem menționa pe lângă Nadia Comăneci pe Vasile Puscașu, sportivul care a obținut medalia de aur la lupte libere la J.O. din 1980, Florica Lavric, canotoare medaliată cu aur la J.O din 1984, Andreea Florenta Isărescu, gimnastă care a adus și ea o medalie de aur la J.O. din anul 2000. Medalii de argint și bronz au adus și Teodora Ungureanu, Gabor Georgeta, Chelaru Diana la gimnastică și Radu Gelu la haltere.

Oneștiul continuă să facă performanță la Jocurile Olimpice, patru sportivi prezenți la Paris și o medalie adusă României

În acest an, Oneștiul, orașul făcut cunoscut de Nadia Comăneci la nivel mondial, a trimis patru sportivi descoperiți și antrenați la CSM Onești la Jocurile Olimpice desfășurate la Paris. Astfel, la Paris au plecat halterofila Mihaela Cambei, gimnastele Amalia Ghigoarță și Lilia Cosman (ambele cu dublă legitimare, cu Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva) și de atletul Alin Firfirică (aruncător de disc, în dublă legitimare cu Steaua București).

În ciuda condițiilor de antrenament oferite de infrastructura depășită moral și deteriorată de la Onești sportivii legitimați de CSM Onești reușesc să aducă medalii României. Astfel, atleta română Mihaela Cambei a reușit să câștige o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, la haltere, categoria 49 kg. Această medalie continuă seria de performanțe ale sportivei de 21 de ani. Cambei a obținut 2 titluri de campioană europeană la seniori (categoria 49 kg), obținute în 2023 (Sofia) și 2024 (Erevan); medalia de bronz europeană la seniori (2021, Moscova); medalie de bronz la Olimpiadă de Vară pentru Tineret (2018, Buenos Aires); medalie de argint la Campionatul Mondial pentru Juniori (2021, Tașkent); medalie de argint la Campionatul Mondial pentru Tineret (2019, Las Vegas); trei titluri europene la tineret (2017 – Pristina, 2018 – San Donato Milanese, 2019 – Eilat).

Gestul Nadiei Comăneci după rezultatul obținut de Mihaela Cambei

Sportiva noastră, Mihaela Cambei, a obținut un total de 205 kg, fiind depășită doar de chinezoaica Hou Zhihui, cu 206 kg, care a stabilit și un record olimpic la stilul aruncat, cu 117 kg.

Mesajele de apreciere nu au încetat să curgă pentru Mihaela Cambei. Nadia Comăneci s-a numărat și ea printre cei care au felicitat-o public pe sportiva din România.

"Mândră de tine!", a scris Nadia pe contul oficial de Facebook, alături de o fotografie împreună cu Mihaela Cambei. Nadia s-a întâlnit cu Cambei în Centrul Olimpic special pentru a o felicita pe aceasta pentru rezultatul obținut. Mai mult, Cambei a fost felicitată și de Bart Conner, soțul Nadiei și campion olimpic.

Imediat după ce a cucerit medalia de argint, Mihaela Cambei a oferit o primă reacție, copleștiă de emoțiile trăite la Paris.

„Concursul vieţii mele”

"Este concursul vieţii mele, pentru care m-am antrenat doi ani de zile. La final am simţit că îmi rămâne mâna pe podium, pentru că am avut un cârcel foarte mare la mână, la gât şi deget, cotul mă durea foarte tare, dar am zis că ori la bal, ori la spital. Eu nu am stat să fac calculele, am vrut să îmi fac încercările. Nu ştiu ce s-a întâmplat, care cum a ridicat.

Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară, dar eu sunt mândră de ce am reuşit să aduc, pentru că este prima medalie olimpică din istorie la haltere feminin. Această medalie înseamnă absolut totul pentru mine, toată cariera mea de 11 ani. M-am luptat mult pentru ea şi cred că ăsta este visul oricărui sportiv. Eu sunt foarte mândră de ceea ce am obţinut", a spus Cambei.

Un program pentru care încă România nu are bani: Reabilitarea bazei sportive de la Onești

„Într-adevăr, vin din domeniul sportiv și ca fiecare om care activează într-un domeniu în care performanța a fost un vis, așa și eu, am avut o dorință, să fac din Clubul Sportiv Municipal Onești un un loc dedicat excelenței, un loc cu renume, căci a dat-o lumii pe Nadia Comăneci. Acum, am un vis, calificarea sportivilor oneștenila Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

În același timp, țin foarte mult la un program al meu de suflet, la reabilitarea bazei și crearea unui complex sportiv internațional care să-i poarte numele Nadiei Comăneci. Acest vis îl am de peste 10 ani, iar în acest timp am adunat oameni de încredere lângă mine care mă susțin în demersul meu. Este un vis vis pe termen scurt, căci dorim să finalizăm acest proiect în anul 2026, când întreg mapamondul va celebra 50 de ani de la primul 10 la gimnastică, 10-le Nadiei Comăneci.

Dorim să tăiem panglica la 18 iulie 2026 alături de ea, acolo, la noi, la Onești. Copiii de acolo merită, sunt copii minunați, harnici și buni. Noi suntem mândri de toți. În cei 14 ani, avem peste 1000 de campioni”, spunea Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, pe scena premiilor Capital „Top 100 Femei de Succes” din anul 2024.

Și, ca orice moldovean încăpățânat, cu una dintre dorințe a reușit. Sportivii descoperiți de clubul din Onești s-au calificat la Jocurile Olimpice și, așa cum se aștepta, Mihaela Cambei a reușit o performanță remarcabilă, să aducă în țară încă o medalie olimpică.

Muzeul Nadia Comăneci

Cel de-al doilea vis se pare că este mai greu de realizat. Deși baza sportivă este amplasată într-un ținut de poveste, investițiile nu vin așa de ușor. Astăzi, echipa care lucrează la proiectul de reabilitare a bazei CSM onești, a reușit, din surese private, să realizeze studiul de fezabilitate care cuprinde renovarea sălilor existente în complex și realizarea unora noi, o baza de recuperare și cazare pentru sportivi și Muzeul Nadia Comăneci.

Proiectul depus la Compania Națională de Investiții este încă în fază de analiză și, pentru moment, nu există încă un răspuns clar legat de finanțarea sau nu a obiectivului sportiv. Sperăm ca după performanțele obținute de sportivii români și cei oneșteni să existe o deschidere a autorităților centrale și locale pentru finațarea proiectului de reabilitare a bazei sportive.

În țară sunt multe astfle de centre sportive care sunt într-o stare mare de degradare, baze sportive care au contribuit la tezaurul de medalii al României și, deloc de neglijat, la dezvoltarea unor oameni sănătoși și cu principii morale solide.