Istoria secreta Omul de care se temea Nicolae Ceaușescu. Făcea totul în secret







Cartea „Portretul neretușat al lui Nicolae Ceaușescu”, publicată de Editura Evenimentul Zilei și Capital, oferă o imagine detaliată a dictatorului. Autorul, Toma Roman Jr., un istoric și jurnalist renumit, se bazează pe interviuri cu persoane implicate direct în regimul comunist. Lucrarea reconstruiește portretul lui Ceaușescu prin mărturiile foștilor oficiali și ale celor din cercul său apropiat. Această carte pune în evidență aspecte importante și puțin cunoscute despre viața și activitatea liderului comunist.

Printre cei intervievați s-a aflat și doctorul inginer Aurel Ungur. Acesta a ocupat diverse funcții importante, inclusiv ministru adjunct al pădurilor în anii '50 și șef al trustului care a construit Transfăgărășanul. Ungur a avut ocazia să vâneze cu multe personalități politice din perioada comunistă, inclusiv cu Nicolae Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu se ferea de Gheorghe Gheorghiu- Dej

În ianuarie 1953, Miron Constantinescu i-a cerut lui Ungur să organizeze o vânătoare discretă de fazani și iepuri pentru Ceaușescu și Mihai Posteucă, evitând atenția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care considera vânătoarea un obicei burghez.

„M-a sunat Miron Constantinescu, pe care îl cunoșteam încă din perioada studenției. Mi-a cerut să organizez, cât mai discret posibil, fără gonaci și bătăiași, o vânătoare de fazani și iepuri în zona Chișineu-Criș, lângă Arad. Mi-a spus că va fi însoțit de ilegalistul Mihai Posteucă și Nicolae Ceaușescu. Le era frică să nu afle Dej că se dedau la „distracții burgheze”.

Am plecat cu un automotor pregătit special pentru acest scop. În tren, după masă, Ceaușescu a propus să jucăm domino pe echipe: eu cu el și Miron cu Posteucă. Mă plictisea jocul, așa că am pierdut partidă după partidă. Ceaușescu s-a enervat atât de tare, încât și-a luat alt partener, din personalul trenului. Ajunși la destinație, am plecat cu trăsuri direct la vânătoare.”, își amintește Ungur.

Viitorul dictator nu prea se pricepea la vânătoare pe atunci, așa că s-a enervat și a început să dea ordine.

„Ceaușescu, cred că era la una dintre primele lui experiențe. Au împușcat vreo 5 iepuri și 3 fazani. A doua zi a fost la fel. Ceaușescu era vizibil iritat; știa că pe acel domeniu se împușcă sute de iepuri și fazani într-o singură vânătoare.

A lăsat prudența deoparte și mi-a cerut să fac ceva, să aduc bătăiași. Am adunat oameni din sat, promițându-le că au dreptul să adune vreascuri de foc și am chemat și vânători locali experimentați, pe care i-am intercalat între bucureșteni. S-a vânat mult, iar la masa ardelenească de după acțiune, Ceaușescu părea mulțumit.

Totuși, ca măsură de precauție, nu s-au făcut poze cu vânatul, iar Nicolae Ceaușescu nu s-a proclamat campion.”, a mai spus Aurel Ungur.

Cartea „Portretul neretușat al lui Nicolae Ceaușescu”, scrisă de Toma Roman Jr., analizează figura dictatorului prin prisma mărturiilor celor care au fost în apropierea regimului său, printre care Cornel Burtică, Serghei Mizil, Violeta Năstăsescu și Ștefan Kostyal. Această lucrare poate fi cumpărată de pe site-ul edituradecarte.ro.