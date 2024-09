Sport Rapid nu-l mai vrea pe Omar El Sawy. Clubul la care va juca







Omar El Sawy, mijlocașul ofensiv de la Rapid, a fost împrumutat pentru o perioadă de un an la un alt club. Rapid a încheiat afacerea cu împrumutul lui Omar cu cei de la Sf. Gheorghe.

Omar El Sawy pleacă de la Rapid. Clubul la care va juca

Omar El Sawy a fost adus în urmă cu un an de la Csikszereda, dar nu a convins la Rapid și din acest motiv a fost trimis la Sepsi. Mijlocașul a semnat deja cu Sepsi contractul pe un an și va juca sub formă de împrumut.

Omar El Sawy a jucat la Rapid doar trei meciuri în acest sezon, adică 38 de minute. Așa că nu va pierdere pentru Marius Șumudică, care rămâne cu mijlocași ofensivi precum Hasani, Papeau sau Xian Emmers.

În total El Sawy a jucat în zece partide pentru Rapid, dar nu a reușit să marcheze. Lipsa meciurilor se vede și în cota lui. De exemplu, în 2023, la momentul transferului, Omar El Sawy era evaluat la 250.000 de euro pe platforma Transfermarkt.

Omar El Sawy pleacă de la Rapid. Sursa foto: Facebook

Cota jucătorului este la doar 100.000 de euro

În acest moment, cota lui a mai crescutla 100.000 de euro, arată Transfermarkt. Jucătorul român care are și cetățenie egipteană a fost cumpărat de Rapid cu 400.000 de euro de la Csikszereda. Acesta a semnat contractul până în anul 2028.

Iarna trecută și Csikszereda se interesase de un împrumut al lui El Sawy, numai că afacerea nu s-a concretizat. El Sawy a declarat că tatăl lui era foarte pasionat de fotbal și chiar el l-a împins și i-a „dat încrederea necesară să realizez ce sunt”.

Fundașul a mai spus că este fan Al Ahly, egiptean fiind. Mai mult, jucătorul spune că „fizic, mental și tactic” trebuie să mai crească. Este optimis și indiferent că va mai dura „o lună sau șase”, este convins că, inevitabil, „cu ajutorul lui Dumnezeu” va ajunge un fotbalist care să ajute Rapid, spunea El Sawy, atunci când a fost transferat la Rapid, scrie gsp.ro.