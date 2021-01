Olguţa Vasilescu: Justiţia va reveni la „acea perioadă”. Fost ministru . Fost ministru PSD , Olguța Vasilescu a fost întrebată despre situaţia actuală din Justiţie şi cum vede viitorul. În opinia primarului din Craiova „justiţia va reveni la acea perioadă cu actualul ministru al Justiţiei. Iar PSD va lupta să nu se întâmple aşa ceva. PSD este obligat să facă opoziţie”.

Cu privire la desfiinţarea SIIJ aşa cum a anunţat actualul ministru USR, şi ce se va întâmpla dacă se va reveni la interceptări cu ajutorul Serciciului de Informaţii, despre achitări, despre abuzuri, Olguţa Vasilescu este convinsă „că se vor relua abuzurile şi că vor lupta aşa cum au făcut-o de fiecare dată, adică Partidul Social Democrat”.

Întrebată despre agitaţia din PSD cu privire la întoarcerea lui Robert Negoiţă şi că Gabriela Firea se opune vehement, Olguţa Vasilescu a declarat:

„N-o văd nicicum deocamdată, nu a fost dicutată o astfel de sitaţie. Robert Negoiţă este un primar bun, dar mi-e greu să cred că poate să se întoarcă în Partidul Social Democrat peste noapte în condiţiile în care, să nu uităm, Gabriela Firea a pierdut alegerile la Primăria Generală a Capitalei şi din cauza faptului că unul dinntre cei mai importanţi primari de sectoare din PSD a dezertat în această campanie electorală”.

„Din punctul meu de vedere este un primar bun, dar nu este momentul potrivit ca să se întoarcă în PSD. Rănile sunt încă deschise”

Legat de Guvernul Cîţu, a fost întrebată dacă este oportun să se depună o moţiune de cenzură. Olguţa Vasilescu a spus tranşant: „PSD este obligat să facă opoziţie. Este obligat să vină cu soluţii, să vină cu un buget alternativ tocmai ca să le arătăm oamenilor că nu i-am minţit, nici când am fost la guvenrane şi am crecut pensiile matematic cum scria în programul de guvernare şi ne-am asumat. Acelaşi lucru am fi făcut şi dacă am fi rămas la guvernare. Trebuie să le arătăm oamenilor că există şi alte soluţii”, a concluzionat Olguţa Vasilescu.