Incidentul a avut loc acum două săptămâni, iar în imagini se poate vedea cum muncitorul din România este lovit cu pumnii și picioarele peste cap și față. Rănile suferite au fost atât de grave, scriu jurnaliștii din Olanda, încât muncitorul a avut chiar și o ureche secționată.

Totul s-a petrecut din cauza faptului că românul nu a vrut să iasă la muncă în ziua respectivă. Enervat la culme, patronul firmei, despre care muncitorii spun că este fiul adevăratului patron, a tăbărât asupra lui și a început să îl lovească cu bestialitate. ”Do you make jokes with me? (n.r. Faci glume cu mine?”, îi striga atacatorul în timp ce îl lovea.

Ciudat este faptul că atât victima cât și alți români, prezenți în încăperea respectivă nu au reacționat. Victima a preferat să încaseze în timp ce, alți doi bărbați, tot din România se uita la bătaia încasată de colegul lor. În schimb unul dintre ei a filmat incidentul. Singura intervenție, dacă se poate spune intervenție, a fost un avertisment pentru fiul patronului de a-l lăsa în pace și a nu îl mai bate.

Contactat, românul bătut cu bestialitate a declarat că a refuzat să meargă la muncă în ziua respectivă, deoarece nu se simțea bine. „Au încercat să mă bage cu forța în mașină, ca să mă ducă la muncă, iar eu nu am vrut. Și apoi a venit fiul patronului, iar după nici 30 de secunde a început să mă bată. O săptămână nici nu m-am putut ridica din pat. Am avut urechea ruptă. Și m-am speriat după ce mi s-a întâmplat asta, așa că am fugit de la firmă. A venit un prieten după mine și m-a dus în Anglia”, a povestit muncitorul român pentru Libertatea.

Poliția a deschis un dosar

După ce jurnaliștii de la AD au făcut public incidentul, poliția olandeză a deschis un dosar penal, pentru loviri și alte violențe.

Patronul firmei de recurtare se numește Askin Reyhan, care a anunțat că și-a concediat pe loc fiul. Acesta este patronul unei mari firme de recrutare având peste 2.000 de angajați temporar, care lucrează în industria procesării cărnii. „Modul în care a procedat este clar un abuz și nu pot accepta ceea ce a făcut fiul meu. Dar aceasta este o chestiune privată, nu are nicio legătură cu firma mea”, a comentat patronul firmei.

Sindicatul FNV a trimis totuși un raport inspectoratului SZW, fostul inspectorat al muncii, solicitând ca informațiile să fie transmise Poliției. „Este foarte îngrozitor de urmărit. Nu sunt foarte surprins, dar rareori afli asta pe ecran. De obicei, trebuie să ne mulțumim cu povești, care sunt refuzate rapid de cei implicați. Toată lumea se teme, așa că nu ai niciodată martori ”, a spus John Klijn de la sindicat.

Inspectoratul SZW confirmă că a primit un raport care este acum cercetat. Poliția din Estul Olandei este de asemenea la curent cu întâmplarea și a anunțat că derulează o anchetă.

Societatea patronului exclusă

Poate cea mai dură măsură a fost luată de lanțul de abatoare Vion, care procesează sute de mii de tone de carne în fiecare an, și care lucra cu firma lui Askin Reyhan. Potrivit unei purtătoare de cuvânt, s-a făcut imediat o „verificare a faptelor” după ce au fost văzute imaginile. „Faptul pentru noi este că nu vom permite acest lucru. Acest lucru nu este în concordanță cu operațiunile noastre de afaceri”, a spus purtătoare de cuvânt al firmei Vion.

Liderul de sindicat John Klijn speră că alte abatoare vor urma exemplul lui Vion. „Acesta este singurul lucru corect. Dar mă tem că multe companii sunt prea dependente de aceste companii de angajare temporară”.