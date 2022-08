Olaf Scholz susține aderarea României la Schengen. Reacțiile președintelui și ministrului de Externe

Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni că Bulgaria, Croaţia şi România îndeplinesc criteriile de aderare la Spaţiul Schengen.

În textul discursului pe care urmează să îl ţină la reuniunea UE de la Praga, oficialul spune că „Schengen este una din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene şi trebuie să o protejăm şi să o dezvoltăm. Asta înseamnă, de altfel, închiderea golurilor rămase” şi afirmă că „Croaţia, România şi Bulgaria îndeplinesc toate cerinţele tehnice pentru calitatea de membre cu drepturi depline”.

„Voi acţiona pentru ca ele să devină membre cu drepturi depline”, promite cancelarul, potrivit Reuters.

Ministrul german de Externe, aflat în vizită în Bucureşti, a declarat că prin acţiunea constructivă în primirea refugiaţilor din Ucraina şi gestionarea transporturilor de grâne către ţările care duc lipsă, România a dovedit că își merită locul în Spațiul Schengen.

„România a devenit un factor stabilizator în regiune şi în Europa, în general”. Şefa diplomaţiei germane consideră că raportul recent al Comisiei Europene este în favoarea României.

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe: „Credem că, pe baza pregătirii României în acest dosar, din punct de vedere tehnic, credem că aderarea la spațiul Schengen va întări acțiunea de ansamblu a Uniunii pentru a contribui la o piață internă fără fragmentări, ceea ce reprezintă o condiție importantă pentru asigurarea rezilienței Uniunii Europene.”

Annalena Baerbock, ministrul de Externe al Germaniei: „Raportul privind statul de drept pe care l-a publicat ieri Comisia Europeană și care spune că s-au înregistrat progrese evidente în România – aceasta este o veste bună și cu privire la următorii pași de integrare europeni și este important acest lucru, pentru că ne apărăm valorile comune. Țările care susțin valorile comune, care susțin niște politici ce nu sunt întotdeauna ușoare – trebuie ca aceste țări să primească recunoaștere pentru acești pași, trebuie să primească recunoaștere pentru ceea ce fac pentru Europa.”

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că are încredere în Germania și că știe că va susține România în aderarea la Spaţiul Schengen. „Cred că este foarte important, în contextul acţiunii solidare şi puternice a României în timpul acestui război din Ucraina, prin modul în care am gestionat situaţia celor peste 1,75 de milioane de refugiaţi ucraineni care au intrat de la începutul războiului şi până astăzi în România şi pe care i-am gestionat cu succes, cred că putem să sperăm la o susţinere consecventă şi fermă a Germaniei pentru aderarea cât mai curând a României la spaţiul Schengen, ceea ce este important inclusiv pentru relaţia interumană dintre România şi Germania, dintre etnicii germani din România, cu Germania, şi invers, dintre comunitatea românească din Germania cu România”, a subliniat Aurescu, în discursul rostit cu acest prilej, potrivit comunicatului MAE.

Oficialul este mulțumit de relația pe care România o are cu Germania și precizează că sunt două state care gândesc la fel. „România şi Germania în acest moment sunt două state care gândesc la fel, care acţionează la fel şi care doresc să ducă mai departe proiectul integrării europene. În acelaşi timp, găsim soluţii pentru foarte multe dintre problemele pe care le înfruntăm acum”, a precizat Bogdan Aurescu, potrivit stirileprotv.ro

