Olaf Scholz, contra naționalizării complete a Gazprom. Vladimir Putin trebuie calmat cu orice preț

Cancelarul german Olaf Scholz este contra naționalizării complete a Gazprom Germania. Acesta consideră că o astfel de mișcare ar putea duce la o agravare a relațiilor dintre Rusia și Germania. Oficialul se mai gândește și să nu piardă gazul rusesc sau să-l înfurie pe Vladimir Putin.

Cu toate astea, guvernul german are în plan să aloce până la 10 miliarde de euro, informează unian.net. Împrumutul are scopul de a stabiliza finanțele Gazprom Germania și de a asigura aprovizionarea după ce Rusia a decis să nu mai ofere gaze.

„Prin această abordare, guvernul își menține influența asupra acestei părți a infrastructurii energetice critice și previne o amenințare la adresa securității”, a spus guvernul german într-un comunicat.

Grupul are cea mai mare unitate de stocare a gazelor din Germania și are o echipă de comerț global cu filiale în Londra și Singapore. El este considerat unul dintre cei mai importanți comercianți de gaze și electricitate din Europa, are operațiuni în Asia și America de Nord.

Din cauza războiului din Ucraina, concernul de monopol de stat rus Gazprom a anunțat că nu mai deține compania germană Gazprom Germania. Autoritățile încearcă să găsească cele mai bune soluții și să remedieze situația cu Rusia.

Autoritățile germane, la rândul lor, la începutul lunii aprilie au desemnat Federal Grid Agency (BNetzA) drept administrator al companiei pentru a asigura aprovizionarea cu gaz a țării.

Rusia reduce livrările de gaze către Europa

Gazprom a mai anunțat că a oprit complet livrările de gaz către GasTerra din cauza neplății în ruble. GasTerra a refuzat cerințele Gazprom pentru a respecta sancțiunile Uniunii Europene.

De asemenea, Gazprom a precizat ulterior că va sista fluxurile de gaze către compania daneză Orsted şi către compania de gaze britanică Shell Energy pentru contractul său de furnizare de gaze către Germania. Aceștia nu au vrut să accepte plata în ruble.

Decizia Gazprom a venit după ce țările din UE au oferit sancțiuni împotriva Rusiei, unian.net.