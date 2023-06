Ofițer superior rus, bătut și umilit de mercenarii Wagner. Conflictul dintre Evgheni Prigojin și conducerea armatei regulate ia amploare. Video

Un ofițer al armatei regulate din Rusia a fost victima răzbunării mercenarilor Wagner, gruparea condusă de Evgheni Prigojin. El a fost capturat și bătut, pe motiv că ar fi deschis focul asupra unei mașini în care circulau mercenarii. Deși, teoretic, cele două entități, armata regulate rusă și mercenarii Wagner, sunt aliate, în realitat, situația nu este deloc așa.

După ce l-au bătut pe ofițerul rus, mercenarii lui Evgheni Prigojin au postat și un videoclip, pe reţelele de socializare, în care militarul umilit îşi recunoaştea fapta. Ofițerul care apare în imagini se numește Roman Venevitin și are grad de locotenent-colonel, fiind afiliat la comanda Brigăzii Motorizate 72, unitatea din armata regulată care a luptat alături de compania Wagner la Bahmut.

Mercenarii l-au reţinut, l-au bătut şi l-au umilit, obligându-l să recunoască, public, în videoclip, că a tras asupra unei mașini în care se aflau mercenari.

Comandantul rus, povestete, în videoclip, că era beat la momentul atacului asupra mercenarilor, în vreme ce wagnerioții îl tratează ca pe un subaltern, fără să țină cont de gradul său.

Dialogul arată că există probleme între cele două grupări armate și că militarii de carieră nu văd cu ochi buni cooperarea cu gruparea mercenară.

Wagner: Te ascult cu atenţie, hai să începem! Cine eşti tu?

Roman Venevitin (RV): Sunt locotenent-colonel Venevitin Roman, comandantul Brigăzii 72.

Wagner: Continuă. Ce ai făcut?

RV: Am tras asupra unei maşini aparţinând Grupului Wagner, în timp ce eram beat.

Wagner: De ce ai făcut-o?

RV: Din cauza unei duşmănii personale.

Wagner: De ce ai o duşmănie personală faţă de Grupul Wagner?

RV: Nu ştiu.

Wagner: Ce ai făcut ieri cu subordonaţii tăi?

RV: Am dezarmat un grup de răspuns rapid Wagner.

Wagner: Câţi oameni aveai în grupul tău?

RV: 10-12 oameni.

Wagner: Câţi subordonaţi ai avut ieri?

RV: Am avut 10-12 oameni cu mine.

Wagner: Crezi că duşmănia personală îşi are locul în război?

RV: Nu.

Wagner: Cum pot fi descrise acţiunile tale?

RV: Sunt vinovat.

