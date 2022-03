Ofensivă totală a Rusiei! Urmează un atac devastator ordonat de Vladimir Putin. Nave ale Marinei Ruse, aproape de România (VIDEO)

Analiza imaginilor realizate de satelitul Sentinel 2 arată trei grupuri de nave de război care se apropie de coastă, lângă Odessa. Acestea sunt rusești şi includ nave de debarcare. Imaginea din satelit Sentinel 2, realizată la ora locală 11:47, arată cel puţin 14 nave.

Navele ruseşti au fost găsite de Naval News cu ajutorul lui Damien Symon, un analist independent al Apărării. Analiza preliminară a vaselor sugerează 3 grupuri. Două grupuri sunt formate din combatanți, iar un grup are mai multe nave de debarcare.

În timp ce navele de război rusești au navigat până acum aproape de Odessa în timpul conflictului, acum se poate spune că pare a fi o forță de debarcare. Un astefel de demers a fost speculat de mult timp și există dovezi credibile că a fost planificată din timp.

Anterior, președintele belarus Alexandru Lukaşenko a dezvăluit planuri pentru o debarcare lângă Odesa. A fost o aparentă gafă a serviciilor de informații, deoarece nu au avut loc nicio debarcare în zilele următoare. Cu toate acestea, amenințarea a fost mereu prezentă.

Pe 14 martie, un convoi rus a aterizat la Berdiansk, pe partea opusă a coastei ucrainene. Acea acțiune, pe Marea Azov, a adus succesul rusesc pe pământul de acolo și a fost un atac fără opoziție. Dar ce vedem acum pare un lucru total diferit, relatează navalnews.com.

Între timp armata ucraineană a susţinut că a respins ofensive ale trupelor ruse pe mai multe fronturi, inclusiv lângă capitala Kiev. Forţele ruse nu au reuşit să treacă de liniile de apărare ucrainene la nord de capitală, antunţă Statul Major al armatei ucrainene.

Statul Major al armatei ucrainene consideră că unitățile ruse sunt demoralizate de ritmul lent al înaintării lor şi le acuză că şi-au intensificat bombardamentele asupra zonelor rezidențiale şi infrastructurilor esențiale.

Forțele Armate ale Ucrainei îşi îndeplinesc misiunile. Am oprit agresorul, am desfășurat o parte din rezerve şi am trecut la contraatac în unele zone. Din nefericire, avem pierderi. Dar ele sunt de câteva ori mai mici decât cele ale agresorului”, a adăugat şeful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii.