Revoltat de înfățișarea stațiunii Costinești, sufocată de gunoaie, mai ales pe plajă, un turist s-a plâns că nimeni nu ia nicio măsură, ilustrând dezastrul cu mai multe fotografii, care îi confirmă spusele. “Pe plajă rămân, în timpul zilei, drept coșuri de gunoi, trei pubele care se umplu cât ai clipi cu gunoaiele turiștilor. Pungile negre, umplute, sunt depozitate la buza falezei, iar operațiunea se repetă”, spune Ștefan Horghidan, facând referire la faptul că operatorul de plajă se plimbă noaptea cu tractorul, încercând să curețe câte ceva de pe plajă.

“Pe la prânz, în ciuda pubelelor care își fac treaba și care sunt periodic golite, la 10-20 de metri se ridică munți de pungi negre pline cu deșeuri. Este soare și curând încep să pută. Rău. Propriu-zis gunoaiele sunt depozitate pe plajă sub nasul turiștilor. Plaja îngustă îi obligă pe aceștia să își așeze cearșafurile până lângă ele. Nasol și pentru cei de pe plajă și pentru turiști, și pentru particularii care își desfășoară activități în zona – restaurante, tarabe etc”, continuă turistul.

El susține că a făcut pozele în mijlocul săptămânii, dezastrul fiind și mai mare în week-end. Conform legii, plajele sunt domeniu public al statului, fiind concesionate Apelor Române, care la rândul lor le închiriază unor operatori economici, care prin contract sunt obligați să asigure, ori de câte ori se impune, curățenia bucății de nisip închiriate. În caz contrar este amendat cu maxim 2500 de lei. La abateri repetate.

Reprezentanții Apelor Române Dobrogea Litoral, pe lângă faptul că admit că nu au oameni care să inspecteze plajele, ne trimit la Direcția de Sănătate Publică (DSP), promițând că vor trimite o echipă pe teren, la Costinești, să facă verificări. Ei spun că în asemenea situații se poate autosesiza și ANPC-ul.

Întrebăm întâi la Protecția Consumatorilor Constanța și aflăm de la comisarul Ecaterina Scânteie că nici vorbă de amenzi pe gunoaiele din Costinești.“Noi verifică doar dacă operatorul economic respectă regula celor 30% din suprafața plajei alocată turiștilor cu cearșafuri”. Și suntem trimiși tot la Direcția de Sănătate Publică.

Vorbim și cu președintele pe țară al ANPC, Horia Constantinescu, cei din Costinești spunând că plaja din stațiune i-ar aparține, prin intermediari. Șeful ANPC, care adminte că în perioada când era privat a avut o parte din plajă, declară deschis, că în Costinești sunt trei sectoare de plajă. Cea dinspre epavă, deținută de trei firme, care este cea mai murdară, cea până la Obelix, “deținută de finul meu, dar este curată, având 20 de oameni ziua și 20 de oameni noaptea, care o curăță” și al treilea sector, până la Forum, porțiune neatribuită de Apele Române. Horia Constantinescu vorbește și de “nivelul de educație al turiștilor” cărora le-ar fi lene să arunce gunoiul la coș. Și spune că ultimele sancțiuni au fost date de Garda de Mediu.

Ajungem și la DSP Constanța, care însă își declină competența în privința gunoaielor lăsate de turiști pe plajă. Directorul Cristina Schipor spune că treaba DSP-ului este să efectueze analiza nisipului sau a apei de îmbăiere, autorizează plaja, văzând dacă are grup sanitar și apă. “Iar cu gunoiul, Poliția Locală”, declară ea, adăugând că, eventual, poate trimite pe cineva în control, doar la sesizare. Ceea ce nu s-ar fi întâmplat.

Încercăm și la Garda de Mediu Constanța. Directorul Marian Râșnoveanu spune, din prima, că el poate sancționa atât operatorul de plajă, acolo unde există chiriaș, cât și Apele Române, acolo unde plaja nu este închiriată. Dar nu își aduce aminte să fi existat sesizări, dinspre Costinești, pe tema gunoaielor de pe plajă. Și, în opinia lui, toate autoritățile statului cu atribuții de control pot da sancțiuni pe domeniul statului, făcând referire inclusiv la Poliția Locală.

Așadar, în ciuda dovezilor evidente, autoritățile nu au aplicat, în acest sezon estival, nicio amendă pentru “dezastrul” de pe plaja din Costinești. Iar primarul Traian Cristea, declară, aproape amuzat, că paljele aparțin Apelor Române, care răspund de curățenia de pe plajă, iar chiriașul, operatorul de plajă, este obligat să adune gunoiul pe care trebuie să îl dea firmei de salubrizare cu care are contract. “Nu înțelegeți că primăria nu are nicio treabă cu gunoiul de pe plajă și cu mizeriile aruncate de românii noștri?” Iar la vestea că organele de control au sugerat că și Poliția locală poate aplica sancțiuni, Traian Cristea a explodat: “Primăria Costinești nu are Poliție Locală, măcar atât puteau să știe marile organe de control, e stațiune cu sub 3000 de locuitori. Dar ce să facem, vorbim cu morții, dacă ne referim la instituțiile statului”.

Datorită pozelor puse la dispoziție de turistul care iubește stațiunea Costinești s-a întâmplat însă o “minune”. La câteva ore de la redirecționarea fotografiilor către autorități și discuțiile în care am fost trimiși de la Ana la Caiafa, am primit la redacție poze care ilustrează plaja, din aceleași poziții, curată lună. A fost mobilizare generală. Nu numai în urma sesizării EVZ, reprezentanții Apelor Române confirmând că și alte mijloace de presă au reclamat mizeria de pe plaja din Costinești.

