Odesa, atac rusesc asupra Muzeului de Artă. Cinci persoane rănite

Odesa a fost atacată cu drone de forțele ruse. Cinci persoane au fost rănite în atacul de duminică seara. Una din principalele galerii de artă ale oraşului a fost avariată. Este anunţul făcut de oficialii ucraineni. Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, a declarat:

„Pe 6 noiembrie, Muzeul Naţional de Artă Odesa împlineşte 124 de ani. În ajunul zilei de 6 noiembrie, ruşii au „felicitat” monumentul nostru arhitectural cu o rachetă”. Consiliul orășenesc Odesa a publicat imagini care arată ferestre aruncate în aer şi interiorul distrus.

Pereţii clădirii au fost deterioraţi, iar o parte din geamuri s-au spart, a adăugat el. Muzeul, aflat într-unul dintre cele mai vechi palate din Odesa, a adăpostit înainte de război peste 10.000 de piese de artă. Inclusiv picturi ale unora dintre cei mai cunoscuţi artişti ruşi şi ucraineni de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Consiliul orăşenesc din Odesa a dat publicităţii un clip video în care se pot vedea ferestre aruncate în aer şi resturi din interiorul a ceea ce spune că este Muzeul Naţional de Artă Odesa.

„Situaţia este sub control, dar totul va trebui să fie examinat amănunţit, pentru a fi siguri că totul este în regulă”, a declarat primarul Henadii Truhanov.

#Odesa art museum today after russian missile and drone attack on city. Pictures of outside damage are yet to come, but it’s known already that the roadway near the museum gate is destroyed, as well as tram tracks, sidewalk, electricity poles. And the water pipe for broken- there… pic.twitter.com/VsicuPivj7

— Julia Gorodetskaya (@gorodetskaya) November 5, 2023