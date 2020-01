Prinși la Washington cu procesul destituirii președintelui Donald Trump, trei senatori printre principalii candidați la învestitura democrată și-au trimis aliații, apropiații și chiar animalele de companie pentru a face campanie în locul lor.

Timpul presează pentru senatorii Bernie Sanders, Elizabeth Warren și Amy Klobuchar. În mai puțin de două săptămâni, statul Iowa va da startul alegerilor primare, în urma cărora partidele își vor desemna candidații pentru Casa Albă, în cadrul așa ziselor „caucus”-uri, acele întâlniri cu alegătorii în care aceștia dezbat mai multe ore înainte de a-și alege favoritul.

Aceste adunări ale alegătorilor sunt primele care vor nominaliza, pe 3 februarie, candidatul lor preferat pentru a se confrunta cu Donald Trump în timpul alegerilor prezidențiale din noiembrie.

Or, în Iowa, stat rural și puțin populat, alegătorii sunt obișnuiți să se întâlnească cu candidații în cadrul unor adunări amicale, scrie AFP

Numai că, senatorii sunt „sechestrați” începând de marți, la Washington, unde trebuie să asiste obligatoriu la lungile audiențe și dezbateri ale procesului de destituire a lui Donald Trump.

Situație în care, în plină eră a hiper-comunicării, patru senatori candidați la învestitura democrată, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar și Michael Bennet, sunt privați de telefoanele lor mobile, și deci de accesul la rețele sociale, pe toată durata dezbaterilor.

Bernie Sanders o dă pe rock

Așa că încearcă să compenseze această situație. Orice e bun: spoturi televizate, apeluri telefonice ale staff-ului către alegători și o armată de „surogate” trimisă pe teren.

Socialistul Bernie Sanders (78 de ani) a prevăzut un poster în care apar mai multe personalități, între care mediatizata Alexandria Ocasio-Cortez, aleasă în Congres, realizatorul Michael Moore și grupul rock „Portugal. The Man”.

Luni, Sanders a avut putere de autoironie la adresa sloganului său de campanie: „Nu eu. Noi”.

„Ironic, aceasta a devenit o realitate pentru că nu voi putea să fiu aici atât cât doresc”, a declarat Sanders în fața suporterilor. „Este rândul vostru să jucați”, a adăugat el.

Seri de bucătărie. Fiica alimentează contul Twitter

Senatoarea moderată Amy Klobuchar, 59 de ani, s-a arătat încrezătoare, afirmând că a parcurs deja 99 de comitate din Iowa, suficient pentru a construi o rețea și pentru a atrage „mai mult sprijin din partea oficialilor și fermierilor locali decât toți ceilalți candidați. ”

„În timp ce noi dezbatem, fiica mea este acolo”, a declarat ea pentru CNN, într-o pauză, miercuri, în Senat.

Soțul ei, John Bessler, și fiica lor, Abigail, sunt așteptați să găzduiască mai multe „seri de gătit” în Iowa în următoarele două săptămâni, concentrându-se pe mâncăruri tipice din Midwest, regiunea de unde provin și care va fi în centrul bătăliei prezidențiale.

Între timp, Abigail este ocupată să alimenteze contul Twitter al mamei sale.

Ieși, bărbate, pe teren. Ia și câinele

Senatoarea progresistă Elizabeth Warren, în vârstă de 70 de ani, și-a trimis soțul, Bruce Mann, și o duzină de aleși care o susțin în Iowa și în statele care vor vota la scurt timp în februarie: New Hampshire (11), Nevada (22 de ani) ) și Carolina de Sud (29).

Fostă profesoară la Harvard, Warren își aduce regulat soțul și câinele lor, Bailey, la mitingurile sale de campanie.

Între timp, favoritul Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, și fostul primar Pete Buttigieg, 38 de ani, care nu sunt senatori, au fost uiți de picior și și-au multiplicat etapele vizitelor în Iowa: fiecare câte șase vizite, în prima zi a procesului de destituire a lui Trump, care a debutat marți.

Pentru Jennifer Rosenbaum, însărcinată pe teren cu campania de realegere a lui Barack Obama, în 2012, faptul că senatorii sunt „prizonieri” la Washington nu reprezintă un dezavantaj.

„Oamenii adoră să vadă partea umană a unui candidat, așa că sunt încântați să-i vadă pe cei apropiați lor să le facă campanie”, a declarat fondatorul grupului de consultanță, Something Or Other. „Fără a uita animalele lor de companie. Tot ceea ce-i poate umaniza pe acești candidați este pozitiv”.

