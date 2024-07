International Occidentul se pregătește de război cu Rusia - ultimul scenariu marca Vucic







Aleksandar Vucic stârnește noi controverse și susține că Occidentul se pregătește de război. Conform președintelui sârb, conflictul direct cu Rusia ar fi inevitabil.

Aleksandar Vucic, despre situația țărilor occidentale

Pe măsură ce conflictul din Ucraina avansează, scenariile legate de extinderea acestuia continuă. Alexandar Vucic este de părere că țările occidentale vor intra într-o confruntare directă cu Rusia, arată TASS.

Mai mult, președintele Serbiei susține că liderii acestor state se pregătesc deja pentru o astfel de situație.

„Occidentul ar dori să ducă războaie de la distanţă, prin intermediul altcuiva, investind bani şi aşa mai departe, dar în acest moment ei nu sunt pregătiţi pentru un conflict direct cu Rusia. Vor fi ei pregătiţi? Nu sunt pregătiţi acum, dar cred că vor fi pregătiţi. Se pregătesc deja pentru un conflict cu Federaţia Rusă şi se pregătesc mult mai rapid decât ar dori unii oameni să vadă, în toate sensurile”, a spus Vucic.

Pregătiri pentru confruntarea directă cu Rusia

În plus, liderul sârb susține că Occidentul nu ține cont de numărul victimelor din Ucraina. Conform acestuia, actuala situație are legătură cu avantajele pe care Rusia le are.

„Rusia are o mulţime de petrol, gaze, fosfaţi, aur şi argint, şi tot ceea ce au nevoie", a adăugat acesta.

Alexandar Vucic a vorbit și despre varianta susținută în țările scandinave, aceasta făcând referire la faptul că„Rusia nu merită să aibă un astfel de teritoriu, pentru că este provincia întregii omeniri”.

Aleksandar Vucic, despre formarea guvernelor de război

Președintele Serbiei susține că tensiunile dintre Occident și Rusia se vor intensifica. Conform acestuia, formarea guvernelor de război ar reprezenta o dovadă clară în acest sens. De asemenea, Vucic este de părere că întreaga Uniunea Europeană este privită ca un inamic al Rusiei, arată objektiv.rs.

„Totul este pregătire pentru război. Uitați-vă cum se formează guvernele de război, chiar și Comisia Europeană. În Rusia nu vor să discute cu nimeni din UE, pentru că o consideră pe întreaga Uniune ca pe un inamic”, a încheiat președintele sârb.