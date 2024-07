Economie Occident versus China: bătălia pe creiere. Dezvăluirile unui profesor român din SUA. Esențial







Podcastul ”Esențial” îl are astăzi invitat pe profesorul universitar Adrian Diaconu, care predă matematică la Universitatea din Minnesota. Adrian este parte a unei elite restrânse a cercetarii matematice globale, cu articole în cele mai importante publicații - Annals of Mathematics -Univ of Princeton, Inventiones Mathematicae, American Journal of Mathematics, Journal of the European Mathematical Society, Compositio Mathematica.

A fost consultantul științific pentru RUSEL CROWE în filmul BEUTIFUL MIND. Filmul îl are ca personaj principal pe celebrul matematician JOHN NASH, inventatorul Teoriei Jocurilor. Adrian împreunǎ cu John Nash au avut multe ore de discuții în biblioteca University of Princeton, de care sunt legați amândoi.