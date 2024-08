Monden Oasis anunţă că se reunește în 2025







Trupa britanică de rock Oasis, care s-a destrămat în 2009, se va reuni. Despre fraţii Gallagher se spunea că sunt înstrăinaţi definitiv. Dar „Don't Look Back in Anger” (Nu privi înapoi cu mânie - n.r.) pare să fie piesa care descrie care sunt relațiile dintre ei în acest moment.

Destrămarea trupei rock părea definitivă

Ani de zile, membrii formației s-au atacat în presă și au transmis zvonuri unul despre altul în urma rupturii, astfel încât fanii îşi pierduseră speranţa că vor mai putea vedea vreodată un concert Oasis.

Reamintim că trupa Oasis a marcat muzica anilor 1990. Piese precum Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Stop Crying Your Heart Out, Stand By Me le-a adus premiul BRIT Awars pentru contribuția extraordinară adusă muzicii, în februarie 2007.

Între timp, au apărut multe certuri și ruptura părea definitivă. Dar revenirea trupei a fost oficializată printr-un videoclip postat pe reţelele sociale, intitulat „It's happening!” (Se întâmplă - n.r.).

Niciodată să nu spui niciodată

Trupa rock va susține cu certirudine opt concerte, dintre care patru vor fi ținute în oraşul lor natal, Manchester, şi tot atâtea pe stadionul Wembley din Londra. Dar turneul va incepe pe 4 iulie 2025, în Cardiff, iar după Marea Britanie, Oasis va concerta în Dublin, Irlanda.

„Pregătirile sunt în curs de desfăşurare pentru a duce «Oasis Live 25'» pe alte continente mai târziu anul viitor”, menționează site-ul oficial al trupei rock.

Biletele pentru concertele confirmate vor fi puse în vânzare sâmbătă, 31 august, la ora locală 9.00 (11.00 ora României) în Marea Britanie şi la ora 8.00 (10.00, ora României) în Irlanda.

Anunţul turneului vine la 30 de ani de la lansarea albumului Definitely Maybe (lansat pe 29 august 1994).

Reconcilierea vine după 15 ani de certuri și acuze

Destrămarea grupului Oasis s-a produs în 2009, după ani de certuri şi altercaţii dintre Liam Gallagher şi fratele său Noel, chitaristul şi compozitorul Oasis, la festivalul Rock en Seine din Paris. De atunci, cei doi fraţi şi-au făcut îndelung reproşuri prin intermediul reţelelor sociale şi al presei, înainte de o împăcare aparentă din ultima perioadă, care le-a dat fanilor speranţa unei reconcilieri.

Noel l-a complimentat pe Liam, lăudându-i „tonul vocii şi atitudinea”, într-un interviu acordat săptămâna trecută.

După succesul fulminant al albumului Definitely Maybe, Oasis a atins vârful popularităţii cu (What's the Story) Morning Glory din 1995, care a inclus hituri precum Wonderwall şi Don't Look Back in Anger.