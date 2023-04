Oana Zăvoranu își caută mântuirea înainte de Înviere. Vedeta a făcut un gest fără precedent

În Vinerea Mare, înainte de sărbătorile de Paște, Oana Zăvoranu a simțit nevoia să transmită un mesaj celor pe care i-a insultat și jignit de-a lungul anului cerând iertare. Așa cum este frumos, înainte de Slujba Învierii, cu speranța că Dumnezeu o va lua în serios și îi va aprecia căința și o va absolvi de păcatele comise. Sau, dacă acest lucru nu se va întâmpla, poate vor fi câțiva dintre cei ce o urmăresc care își vor schimba părerea și vor crede că a devenit un om mai bun, acum de Paște.

Drept urmare, a conceput un mesaj frumos, în Vinerea Mare, în care a pomenit despre suferințele lui Iisus Hristos și despre cei 30 de arginți pentru care a fost vândut, de către Iuda. Mai mult, a ținut să precizeze, în mesajul postat, că prin emisiunea online în care i-a jignit pe unii și pe alții, nu a făcut decât să-și descarce frustrările.

Iar după explicațiile de rigoare, Oana Zăvoranu a făcut o listă cu cei cărora le-a greșit și a căror iertare o caută. După care a promis că nu se va mai repeta deoarece a devenit un om matur, cerebral și puternic.

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine…pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut, vândut pentru 30 de arginți și rastignit pe Cruce între doi tâlhari …pentru păcatele noastre. Cine suntem noi să nu ne căim pentru toate greșelile și necazurile pricinuite altora cu voia noastră ?!…

Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite… emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens… Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub forma unui pamflet. Trist a fost ca acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva”, a transmis Oana Zăvoranu, conform Rețete și Vedete.

Lista celor de la care își cere iertare Oana Zăvoranu

Ea și-a cerut scuze public într-un mesaj, pe care l-a postat pe internet, celor cu care a avut de-a face de-a lungul vremii.

„Așadar, îmi cer scuze public în aceasta postare, Adelinei Pestrițu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceușan, Andreei Banica, lui Dorian Popa, Andei Adam, Ramonei și Monicăi Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucăi Badulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tuturor celor pe care i-am luat în râs în emisiunile mele de pe YouTube”, a mai scris Oana Zăvoranu, conform sursei citate.

Mesajul cu schepsis al Oanei Zăvoranu

Ea a ținut să precizeze, în continuare, că și-a găsit pacea interioară și că oamenii inteligenți și integri sunt întotdeauna iertați de cei buni. Cu alte cuvinte, dacă vreunul dintre cei enumerați mai sus nu îi acceptă scuzele, înseamnă că nu este tocmai bun.

„Am devenit un om cerebral și puternic, am realizat că pacea interioară pe care o faci cu tine este cea mai importantă. Am mai realizat că un om inteligent și integru întotdeauna este iertat de cei buni, atunci când iertarea se cere la timp și sincer. Regret, nu voi mai repeta astfel de greșeli și îmi doresc ca toți cei mai sus menționați să găsească în sufletele lor puterea de a o face și de a simți ca scuzele mele sunt sincere…și mă vor ierta. Viața este frumoasă și trebuie trăită demn și frumos, cu suflet ușor și pace in inima ta. Cu sinceritate, drag și prietenie, Oana”, a încheiat Oana Zăvoranu postarea.