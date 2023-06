Oana Zăvoranu a refuzat să fie judecată în procedura simplificată. I se cer daune morale de zeci de mii de euro

La termenul de azi, al doilea în acest dosar, Oana Zăvoranu a refuzat să fie judecată în procedură simplificată și, astfel, să beneficieze de o reducere cu o treime a pedepsei care urmează să îi fie aplicată, dacă va fi găsită vinovată.

Tot la termenul care a avut loc luni, 19 iunie 2023, în fața judecătorului, medicul Furtună a anunțat că se constituie parte vătămată cu suma de 40.000 de euro, bani pe care îi solicită de la Oana Zăvoranu și complicele acesteia.

„Am fost solicitat să recunosc un așa zis prejudiciu, că dacă nu sunt „terminat pe viață”. Adică vor divulga în presă faptul că i-aș fi furat eu o anumită sumă de bani și alte chestii de genul ăsta. Inițial a spus 800.000 de euro, dar doamna a făcut o reducere la 200.000. Nu știu la ce s-a referit. Eu am cerut ca despăgubiri onorariul de avocat și suma pe care am împrumutat-o. Nici nu știu ce să vă spun, vă dați seama, copiii să vadă la televizor…Soția știe foarte clar, că a fost lângă mine și în momentul în care s-a produs șantajul și înainte. Nimic din ceea ce am făcut n-a fost cu rea credință, dar doamna a interpretat cu totul altfel. Și, într-adevăr, bunătatea întotdeauna se plătește”, a declarat medicul Ioan Bogdan Furtună, pentru jurnaliștii prezenți la proces.

Audierea actriței va avea loc în septembrie

Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de 18 septembrie, atunci când vor avea loc și audierile celor doi inculpați, actrița Oana Zăvoranu și avocatul Ionuț Silvian Călin, dar și a părții vătămate, medicului Furtună.

În documentele de la dosar se face referire și la modul în care s-a comis infracțiunea de șantaj, de care este acuzată Oana Zăvoranu.

„S-a reținut ca situație de fapt că, în calitatea sa de acționar majoritar al S.C. One Life S.R.L., inculpata Zăvoranu Ioana în perioada 08.04.2021- 23.04.2021, în contextul negocierii privind încheierea unui contract de tranzacție cu persoana vătămată pentru acoperirea unui pretins prejudiciu cauzat de persoana vătămată în cuantum de 800.000 euro societății One Life SRL pe perioada în care aceasta a fost administratorul societății, având sprijinul inculpatului Călin Ionuț Silviu (avocat al inculpatei) pe care l-a mandatat să negocieze încheierea tranzacției menționate mai sus. … a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan prin exercitarea de presiuni psihice, ce au constat în conținutul postărilor acesteia de pe rețeaua de socializare Facebook din datele de 20.04.2021 și 21.04.2021, precum și în intervenția televizată din cadrul emisiunii Ediție specială a postului de televiziune *** din data de 23.04.2021, în care se arată aspecte denigratoare referitoare la persoana vătămată privitor la săvârșirea unor fapte de natură penală de către aceasta, acte ce au fost exercitate în scopul obținerii pentru sine a unui folos material în mod injust în cuantum de 240.000 euro”, se arată în dosar, potrivit ziare.com.